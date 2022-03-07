Мер Києва повідомив, що столична влада направляє гуманітарні вантажі у інші міста.

З Києва направили гуманітарні вантажі до Чернігова, а також шукають можливості доставити їх Бучі і Гостомеля.

Про це лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко повідомив у своїх соцмережах.

"У столиці ми сьогодні робимо все для життєзабезпечення міста. Для створення резерву продуктів, ліків, товарів першої необхідності. Розподіляємо і надаємо допомогу тим, кому вона сьогодні найбільше потрібна. Також відправили гуманітарну допомогу в Чернігів. Намагаємося доставити в Бучу та Гостомель. Формуємо гуманітарні грузи на деякі інші міста", - наголосив Кличко

Лідер "УДАРу" зазначив, що столиця готується до оборони.

"Українські міста героїчно бороняться. Відважно захищають нашу землю військові. Безстрашно виходять проти окупантів мирні мешканці міст. Столиця готується до оборони. Прошу всіх киян зберігати витримку. Перебувати вдома, або – за сигналу тривоги – в укриттях. Київ стоятиме! Буде захищатися! Разом вистоїмо!", - сказав Кличко.