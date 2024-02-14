У столиці навіть немає актуального Генерального плану.

Голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що поганий стан підземних комунікацій та хаотична багаторічна забудова Києва не за правилами, можуть перетворити аварії на мережі у великий колапс.

Як вона розповіла "Телеграфу", у Києва нема актуального Генерального плану, і "ми живемо ще за Генпланом, який розробляли 1997 року".

"Він є застарілим і лише кожного року уточнювався детальними планами території (ДПТ). Ці ДПТ фінансували здебільшого за рахунок забудовників і враховували інтереси тих людей, які за це платили. В результаті бачимо, що Київ забудований не за правилами, а в інтересах певних груп осіб. Я не відкрию якусь суперправду, але ми дуже добре знаємо, що забудовники і місцева влада завжди взаємоповʼязані. І Київ не є винятком", — зазначила голова комітету, коментуючи аварію між станціями метро "Либідська" та "Деміївська".

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За словами нардепки, першочергово потрібно припинити хаотичну забудову столиці і провести аналіз того, "що потрібно зробити, аби затвердити сучасну містобудівну документацію".

"Потім подивитися, що в Києві відбувається з підземними мережами. Бо ми бачимо, як щороку відбуваються великі аварії. А враховуючи, що в столиці є колектори, збудовані ще 1903 року, то ми можемо опинитися на межі інженерного колапсу, який точно не додасть оптимізму киянам", — наголосила Шуляк.

Крім того, потрібно переглянути всі правила, за якими саме має розвиватись Київ , "бо сьогодні багато говорять про безбар'єрність, інклюзію тощо".

"На жаль, у Києві це залишається тільки розмовами на різного роду конференціях, але саме місто нічого не робить. Та й взагалі, вже потрібно переходити до європейських стандартів і містобудування, і планування. І ставити на перше місце жителя міста, а не власну наживу", - резюмувала вона.

Ситуація з метро в Києві – останні новини

15 січня УНІАН повідомляв, що після того, як на перегоні між станціями "Либідська" та "Деміївська" на синій лінії метро сталася аварія "Київський метрополітен" втратив 20% пасажирів.

Тоді ж директор "Київського метрополітену" Віктор Брагінський заявив, що економічно обґрунтованим тарифом на проїзд у київському метро у 2024 році є більше 30 гривень за одну поїздку.

Архітектор, активіст і голова КМЦ "Українське товариство охорони пам'яток історії та культури" Анатолій Фролов пояснював, що одним із факторів, що вплинув на стан тунелю синьої гілки в районі "Либідської", є будівництво ТРЦ Ocean Mall з порушенням будівельних норм. Він вважає, що реальним строком для запуску повноцінного руху поїздів між "Либідською" та "Деміївською" буде 2026 рік.

Голова Офісу трансформацій Максим Бахматов також наголошував, що частина синьої гілки метро, яку закрили на ремонт, може відновити роботу через кілька років.

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