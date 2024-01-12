Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Одному із заступників КП "Київський метрополітен" повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України) – підприємству завдано збитків на суму понад 13 млн грн.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, у період 2012-2017 років КП "Київський метрополітен", використовуючи кошти, надані за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку, уклало договори з двома акціонерними товариствами РФ щодо виробництва та поставки вагонів для метрополітену.

"Вказаними договорами передбачені штрафні санкції за порушення умов поставки вказаних вагонів. У період 2013-2014 років постачальники порушили умови договору та у визначені терміни не поставили вагони на адресу КП "Київський метрополітен". Однак підозрюваний, через неналежне виконання службових обов’язків, погодив платіжні доручення на оплату вагонів у повному обсязі без вирахування суми штрафу, чим заподіяв комунальному підприємству збитки в розмірі 13,1 млн грн", – інформують у прокуратурі.

Відео дня

Зазначається, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває.

Прізвище підозрюваного наразі не оприлюднюється. Джерела УНІАН повідомили, що мова йде про першого заступника начальника КП "Київський метрополітен" Валерія Гавриленка.

Закупівлі вагонів метро

У 2013 році КП "Київський метрополітен" за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на 40 мільйонів євро закупило в ЗАТ "Вагонмаш" (Росія) вагони для метрополітену. Для отримання всієї цієї партії метрополітен змушений був мати розбірки у судовому порядку.

У травні 2022 р. начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський повідомив, що метрополітен готовий до імпортозаміщення російських вагонів, проведення модернізацій, реалізації грантових проектів, ініціатив та новацій. У лютому 2023 року р Брагінський заявив, що підземка хоче купити потяги з наскрізними вагонами коштом кредиту ЄБРР.

У грудні 2023 року в "Київському метрополітені", "Метробуді" та структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації проводились обшуки у іншій справі – розгерметизації та затоплення тунелю метрополітену.

Вас також можуть зацікавити новини: