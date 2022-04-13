Тимчасові обмеження в Київській області триватимуть упродовж кількох днів.

У населених пунктах Іванківської селищної ради Київської області запроваджують щоденну комендантську годину.

Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у Telegram.

"На території населених пунктів Іванківської селищної ради, що у Вишгородському районі Київської області, комендантська година діятиме щодня з 20:00 до 6:00. Тимчасові обмеження триватимуть з 13 по 18 квітня", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у цей час категорично забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом та пішки.

Також сказано, що такі тимчасові обмеження потрібні для того, щоб фахівці мали змогу ліквідувати наслідки російської збройної агресії на території населених пунктів.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, населених пунктах, розташованих в Київській області - в Ірпені, Бучі, Бородянці та Макарові. В регіоні ворогу вдалося взяти під контроль низку населених пунктів, але пізніше територію регіону зачистили від окупантів.

На початку квітня від супротивника була звільнена Буча. 12 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що супротивник вбив 403 місцевих жителів.

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