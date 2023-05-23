З початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально "експортували" майже 200 тисяч виробів.

На Волині правоохоронці викрили компанію, яка постачала до Росії стратегічно важливі унікальні комплектуючі для виробництва важкої техніки, зокрема й підводних човнів.

Як повідомляє Служба безпеки України, до організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів.

За даними правоохоронців, ця продукція використовується для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів, і саме її фігуранти продавали до країни-агресора.

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"Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями "Л/ДНР", - повідомили в СБУ.

За схемою, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам до Росії.

Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявлено: комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами незаконної діяльності, а також гроші, одержані злочинним шляхом.

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором) тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зокрема, планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства-виробника.

Як уточнили в Офісі генпрокурора, незаконну схему розробили керівник підприємства у Києві та директор волинської компанії.

З лютого по липень 2022 року вони через фірму-посередника на території Євросоюзу нелегально експортували майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів.

Наразі ухвалено вирок керівнику столичного підприємства, який сприяв реалізації злочинних оборудок.

Чоловіка визнано винним у пособництві провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання – 3 роки позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік та позбавленням на 10 років права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

Заборона експорту українських товарів до РФ під час війни

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України експорт українських товарів до РФ було де-факто зупинено.

Юридично це рішення закріпили 27 вересня 2022 року. Тоді Україна повністю заборонила експорт товарів до Росії. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів.

Постанова буде діяти до дня припинення або скасування військового стану та припинення агресії Росії проти України.

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