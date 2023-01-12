Рашисти продовжують геноцид українців на території тимчасово окупованого Маріуполя: від "верхів" керівництва загарбники отримали вказівку прискорити знесення будинків місцевих жителів для забезпечення умов для "весняної забудови".
Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram, відповідний наказ надійшов від так званого глави уряду "ДНР" Віталія Хоценка, який напередодні відвідав місто з візитом.
За словами чиновника, російський гауляйтер залишився незадоволений "повільною роботою" загарбників й наказав прискорити знесення будинків маріупольців.
У той час, коли місто фактично позбавлене опалення, росіян більше турбує майбутня "весняна забудова", іронічно зазначив Андрющенко.
Очевидно, що добробут людей у Маріуполі росіян турбує найменше, вони продовжують свій геноцид.
"Люди в Маріуполі росіянам не потрібні. Принаймні, маріупольські. Навіть з російськими паспортами. Геноцид українців у Маріуполі триває", - пише Андрющенко.
Також радник мера показав красномовне відео знесення будинків маріупольців:
Присутність окупантів у Маріуполі - що відомо
Раніше стало відомо, що в тимчасово окупованому Маріуполі знаходяться понад 30 тисяч росіян: він наповнений не тільки будівельниками з Росії, але і кадировцями, бурятами та мобілізованими. Вони готують оборонні лінії біля міста.
Також окупанти перетворюють Маріупольський морський порт на військову базу. Росіяни звільнили з роботи всіх місцевих жителів.
У місті вже почалася масова примусова паспортизація. За словами радника мера, з 1 січня обов'язковим стає отримання російських паспортів для всіх вчителів, медиків, співробітників поліції й державної влади