Відповідна вказівка надійшла безпосередньо від так званого "глави уряду "ДНР" Віталія Хоценка.

Рашисти продовжують геноцид українців на території тимчасово окупованого Маріуполя: від "верхів" керівництва загарбники отримали вказівку прискорити знесення будинків місцевих жителів для забезпечення умов для "весняної забудови".

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram, відповідний наказ надійшов від так званого глави уряду "ДНР" Віталія Хоценка, який напередодні відвідав місто з візитом.

За словами чиновника, російський гауляйтер залишився незадоволений "повільною роботою" загарбників й наказав прискорити знесення будинків маріупольців.

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У той час, коли місто фактично позбавлене опалення, росіян більше турбує майбутня "весняна забудова", іронічно зазначив Андрющенко.

Очевидно, що добробут людей у Маріуполі росіян турбує найменше, вони продовжують свій геноцид.

"Люди в Маріуполі росіянам не потрібні. Принаймні, маріупольські. Навіть з російськими паспортами. Геноцид українців у Маріуполі триває", - пише Андрющенко.

Також радник мера показав красномовне відео знесення будинків маріупольців:

Присутність окупантів у Маріуполі - що відомо

Раніше стало відомо, що в тимчасово окупованому Маріуполі знаходяться понад 30 тисяч росіян: він наповнений не тільки будівельниками з Росії, але і кадировцями, бурятами та мобілізованими. Вони готують оборонні лінії біля міста.

Також окупанти перетворюють Маріупольський морський порт на військову базу. Росіяни звільнили з роботи всіх місцевих жителів.

У місті вже почалася масова примусова паспортизація. За словами радника мера, з 1 січня обов'язковим стає отримання російських паспортів для всіх вчителів, медиків, співробітників поліції й державної влади

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