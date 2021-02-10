В Києві, біля Центрального Будинку офіцерів триває мітинг пенсіонерів силових відомств України. Ветерани-силовики вимагають зустрічі своєї робочої групи з президентом України стосовно невідкладного розв’язання проблем щодо правильного нарахування та виплати пенсій пенсіонерам Збройних Сил і правоохоронних відомств.

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У ході акції протесту ветерани пройдуть маршем до будівель Парламенту, Уряду та Офісу президента України (вул. Грушевського, 30/1).

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Автор: УНІАН