Зміни стосуються і судових повісток, які відтепер можуть доставлятися разом з повістками ТЦК, і підлягають особистому врученню адресатам.

Кабінет міністрів України ухвалив нові зміни до правил надання послуг поштового зв'язку. Вони регулюють процедуру доставки та вручення повісток. Про це йдеться в урядовій постанові №1147 від 8 жовтня.

Таким чином, рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" доставлятимуть адресату особисто. У разі відсутності адресата за місцем проживання працівники пошти залишатимуть повідомлення в поштовій скриньці або будуть повідомляти йому по телефону.

Важливо, що якщо протягом трьох робочих днів після інформування адресат не з’явиться для отримання листа, поштовий працівник ставитиме позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою", і лист буде повернено до відправника.

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Зміни також стосуються судових повісток, які відтепер можуть доставлятися разом з повістками ТЦК, і підлягають особистому врученню адресатам.

Мобілізація в Україні - розсилка повісток поштою

Міністерство оборони України за допомогою Реєстру військовозобов'язаних сформувало 70 тисяч повісток, які були відправлені "Укрпошті" для оповіщення військовозобов'язаних громадян.

Зазначається, що в алгоритмах формування повісток були виявлені проблеми. Зокрема, повістки формуються в тому числі й на військовозобов'язаних з оформленим бронюванням чи відстрочкою, а також на тих, хто згідно з цим же реєстром вже призваний на військову службу.

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