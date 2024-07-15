У Міноборони кажуть: це буде дуже швидко – декілька хвилин з відображенням готового статусу бронювання в Резерв+.

Незабаром в Україні з'явиться новий сервіс - єБронювання. Про це в інтерв'ю Ліга повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

За її словами, опцію розробляють Міноборони разом із Мінекономіки та Мінцифрою.

"Це буде дуже швидко – декілька хвилин з відображенням готового статусу бронювання в Резерв+", - розповіла Чергоноренко. Відео дня

Вона також зазначила, що нині "дуже гарячим запитом" є відстрочка. Так, зараз на це є кілька підстав.

"Наприклад, коли у військовозобов'язаного народжується третя дитина, він має право на відстрочку. Зараз треба йти і писати заяву. Хочемо, щоб людина заходила в Резерв, робила запит у держреєстр, і після підтвердження автоматично отримувала відстрочку. Якщо хоче відмовитися від неї – тільки тоді має йти з заявою фізично", - пояснила Чергоноренко.

Мобілізація в Україні - останні новини

В Україні два місяці діє закон про мобілізацію, президент Володимир Зеленський розкрив, чи є від нього ефект. За словами глави держави, мобілізаційна кампанія в Україні йде за планом, і на нових рекрутів навіть не вистачає тренувальних майданчиків.

Також УНІАН повідомляв, що темпи мобілізації в Україні пожвавились. За даниами Reuters, деякі призовні комісії важко справляються з напливом чоловіків, які прийшли прописатися чи оновити дані до 16 липня.

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