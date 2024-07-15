В середині травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію.

Мобілізаційна кампанія в Україні йде за планом, і на нових рекрутів навіть не вистачає тренувальних майданчиків. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції президент України Володимир Зеленський.

Так, у глави держави запитали, як він оцінює хід мобілізації в Україні після двох місяців з часу набуття чинності нового мобілізаційного закону.

"Військові кажуть, що все йде згідно їхнього плану", - сказав Зеленський.

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Водночас, президент зазначив, що в Україні недостатньо тренувальних майданчиків.

"Чи можна їх розширити? Вже йде розширення!" - сказав Зеленський.

Також президент додав, що відбувається розширення тренувальної бази за кордоном.

"Це одне із рішень нашої двосторонньої угоди з Польщею", - сказав глава держави.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, за даними Міноборони, на сьогодні оновили свої військово-облікові дані близько трьох мільйонів громадян України. Потреба Збройних сил для призову під час мобілізації значно менша. Тому не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу, стверджують у Міноборони.

Одночасно тривває добровільна мобілізація ув'язнених. Але у Мінюсті кажуть, що у кращому разі їх вдастся назбирати лише 15 тисяч. Уже звільнено 2872 ув'язнених із 5196 претендентів, а 368 було відмовлено за станом здоров'я.

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