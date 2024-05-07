Фахівці гарячої лінії з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 консультуватимуть щодо отримання психологічної, медичної та грошової допомоги, нарахування пільг, призначення пенсії тощо.

Триває повномасштабна війна в Україні, і Міністерство внутрішніх справ запустило сьогодні два нові сервіси для військовослужбовців: електронний кабінет постраждалого та контактний центр з питань соціального захисту - 1536.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства з посиланням на міністра Ігоря Клименка. "Перший - електронний кабінет постраждалого на сайті МВС України. Там військовослужбовці НГУ, ДПСУ, поліцейські, ДСНСники, які мають статус постраждалих, а також члени їх родин, можуть отримати доступ до своїх облікових даних та залишити запит на медичну, психологічну, юридичну допомогу. Необхідно лише зареєструватися в Єдиному вікні для громадян", - йдеться у повідомленні.

Паралельно розпочав роботу контактцентру з питань соцзахисту. "Фахівці гарячої лінії з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 консультуватимуть щодо отримання психологічної, медичної та грошової допомоги, нарахування пільг, призначення пенсії тощо", - пояснив Клименко.

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Він зазначив, що всебічна підтримка та належний соціальний захист для наших захисників є важливим завданням МВС та складовою української доктрини, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

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Як повідомляв УНІАН, МВС вивчає думку нинішніх та потенційних власників зброї у зв’язку з планами створити в Україні новий сервіс отримання дозволу на зброю в державному застосунку "Дія".

Результати опитування допоможуть: краще розуміти потреби власників зброї; пріоритезувати розробку послуг; спростити процес отримання дозволів у сфері обігу зброї. Пройти опитування можна на сайті МВС.

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