В колекції мисткині - майже сотня унікальних ляльок.

Художниця Наталія Басараб з Тернополя створює мініатюрні копії відомих постатей — передусім акторів кіно.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Потяг до створення ексклюзивних ляльок з’явився в жінки кілька років тому.

В шафах художниці тепер зберігається близько сотні унікальних витворів. Кіноакторки та кіноактори постають у тому ж вигляді, у якому з’являлися в стрічках.

Читайте такожМодельєр "навчила" одяг реагувати на рівень стресу людиниСпершу захоплення кіно, особливо - мелодрамами, виливалося у створення картин.

"Актори, кіно - це все. Розумієте - у мене дуже багато картин, от я подивилася кіно і могла прийти і намалювати того актора по пам'яті. Але треба, щоб мені сподобався", - розповідає лялькарка.

Згодом відтворювати улюблених персонажів художниця почала з гіпсу. З часом Бесараб удосконалювала свої витвори, тепер вони створені зі спеціального пластику.

Народжуються ляльки передусім посеред ночі. Спершу - обличчя, потім - фігура та вбрання.

Процес створення ляльки довготривалий. Деякі, як от Анджеліна Джолі, створювалися роками. Найшвидше зроблена лялька була створена за три ночі.

В колекції Наталії десятки кінопостатей. Це і Роуз із "Титаніка", і Леон-кілер, Ентоні Гопкінс в задумі, і Мерилін Монро.

Свої схожі з оригіналами творіння художниця не продає - тільки дарує. Готова віддати ляльок і своїй кумирам, але поки нагоди не мала, тож вони продовжують прикрашати її вітальню.

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Автор: Анастасія Печенюк