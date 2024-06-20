За час повномасштабної війни на Тисі зафіксовано найбільше смертей від людей, які намагалися незаконно перетнути кордон.

Більшість спроб незаконного перетину кордону відбувається не в напрямку пунктів пропуску, а по зеленій ділянці кордону, розповів в ефірі телемарафону Андрій Демченко – речник Держприкордонслужби України.

"Це відбувається поза межами шляхів, де можна легально перетнути кордон. Останнім часом ми не бачимо, що кількість таких спроб різко зростає. Однак, вони фактично залишаються щоденними. Щодня прикордонники затримують порушників на різних ділянках кордону. Як і раніше, більшість таких спроб залишаються на кордоні з Молдовою та Румунією. Хоча і на інших ділянках кордону такі спроби також фіксуються", – сказав Демченко.

Він також додав, що хоч до річки Тиса й прикута увага суспільства, однак там спроб незаконно перетнути кордон не більше, ніж на інших подібних ділянках.

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"Просто до напрямку кордону, який проходить по річці Тиса, більше прикута увага суспільства. Але спроб незаконного перетину кордону на інших ділянках кордону також не менше. Водночас якщо брати напрямок гірських річок, серед яких і річка Тиса, це в першу чергу небезпека для життя і здоров'я людей. Ми вже виявляли неодноразові випадки тіл людей, які намагалися у незаконний спосіб перетнути кордон. І по річці Тиса найбільше смертей, оскільки люди йдуть на такі необдумані кроки. Однак, є випадки смертей, коли люди обирали собі й гірську місцевість, коли намагалися незаконно перетнути кордон", – пояснив Демченко.

Мобілізація в України: важливі новини

Напередодні народна депутатка Ірина Фріз на тлі покращення ситуації з мобілізацією, припустила проведення демобілізації в Україні. За її словами, розглянути такий законопроект можуть за 3-4 місяці.

Тим часом адвокат Андрій Карпенко розповів, чи можуть мобілізувати чоловіка, в якого дружина вагітна третьою дитиною. За його словами, вагітність жінки не дорівнює наявності дитини, тому тільки після появи дитини на світ, чоловік буде мати право на відстрочку від мобілізації.

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