Серед них є і немовлята.

У Херсоні біля міського полігону побутових відходів поліцейські знайшли 10 дітей, серед них були і немовлята.

Читайте такожНайкраще українці ставляться до румунів, африканців та ромів – дослідженняЯк йдеться в сюжеті ТСН, біля полігону в халупі зі сміття, в якій смердить, навколо брудно і бігають зграї диких псів - в таких умовах поліцейські знайшли сім'ї з маленькими дітьми. 15 дорослих та 10 дітей від 5 місяців до 10 років — роми із Закарпаття. Малюків з мамами поліцейські з тенту забирають на огляд до медиків.

"Неповнолітні не відвідували ні школи, ні дитячі садки. Родини проживали в антисанітарних умовах. Тому заради безпеки дітей, їх разом з матерями помістили в лікарню для обстеження", — зазначив заступник керівника Управління превентивної діяльності Ярослав Шанько.

Люди кажуть, що приїхали на це звалище на заробіток. Щодня перебирають гори сміття, відбирають скло, пластик і метал і здають їх на переробку. Бо вдома - у Сваляві - немає роботи. А діти з ними, мовляв, ніде було залишити. "Є такі сім'ї, у них навіть документів немає, житла у них немає», — розповідають заробітчани.

Працівники полігону розповідають, перші поселення під цим звалищем з'явилися 7 років тому. З тих пір ромські сім'ї приїжджають сюди по черзі. "Діти тут і народжуються і живуть. З міста каналізація тече і утворилася річка, вони там купаються. Це нелюдські умови", - розповідає місцевий працівник.

Зі звалища людей ганяють, але, кажуть, ті переважно працюють вночі. "Звалище, як бачите, не обгороджене. Територія 30 га. Два охоронці вночі. Це нереально просто вигнати звідси", - запевняє чоловік.

Влітку звідси вже забирали жінок з дітьми в лікарню, але в той же день вони втекли в свої халупи. Кажуть, дітям з ними добре. На смітнику вони не працюють.

Дітвору, яку з мамами забрали зараз, вже обстежили медики. Всі здорові. Збираються додому. А щоб ці ж родини не повернулися знову - просити допомогти у Закарпаття. «Барон, який безпосередньо йде на комунікацію із закарпатськими представниками ромської громади. Ми виходимо на Закарпатську службу у справах дітей", - розповідає керівник служби у справах дітей Херсонської ОДА Людмила Афанасьєва.

За злісне невиконання своїх обов'язків батькам світить штраф. А стихійне поселення готуються знести.

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Автор: УНІАН