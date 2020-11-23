Подача гарячої води буде припинена вже з 26 листопада.

В Євпаторії "влада" вирішила відключити гарячу воду до кінця року.

Про це повідомляє РИА Новости.

Читайте такожКритична ситуація: в окупованому Сімферополі скоротять подачу води

"До кінця грудня цього року з метою економії водного ресурсу приймається рішення про припинення подачі в Євпаторії гарячої води – так, як це було зроблено в Сімферополі", – повідомив керівник компанії-постачальника "Вода Криму" Володимир Баженов.

Зазначимо, раніше подача гарячої води для її економії на тлі посухи була припинена в столиці регіону – Сімферополі і Сімферопольському районі.

Ситуація з водою в Криму:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська