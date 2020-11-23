В Євпаторії "влада" вирішила відключити гарячу воду до кінця року.
Про це повідомляє РИА Новости.
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"До кінця грудня цього року з метою економії водного ресурсу приймається рішення про припинення подачі в Євпаторії гарячої води – так, як це було зроблено в Сімферополі", – повідомив керівник компанії-постачальника "Вода Криму" Володимир Баженов.
Зазначимо, раніше подача гарячої води для її економії на тлі посухи була припинена в столиці регіону – Сімферополі і Сімферопольському районі.
Ситуація з водою в Криму:
- Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до "гіршого сценарію" з водозабезпеченням півострова.
- Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом.
- Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.
- Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливо тільки після деокупації півострова.
- Раніше жителі окупованого Сімферополя ділилися фото жовтої каламутної рідини, яка тече з кранів у квартирах.
В окупованому Сімферополі через критичну ситуацію з наповненням водосховищ посилили графік подачі води.
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