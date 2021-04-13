Театральний актор Борис Мірус 10 років провів у сталінських таборах.

Сьогодні, 13 квітня, у віці 92-х років помер народний артист України, актор львівського театру імені Марії Заньковецької Борис Мірус.

Про це повідомляється на сторінці Національного театру ім. Марії Заньковецької у Facebook.

Читайте такожПомер зірка серіалу "Чорнобиль" від НВО«Наша гордість, наш натхненник, учитель та корифей. Завжди у гарному настрої та з чудовим почуттям гумору. Людина з невичерпною енергією та любов’ю до життя. Ми вчилися у вас акторської та життєвої мудрості, просили поради та дослухалися до критики. Дякуємо вам за науку, теплі слова, велич та майстерність акторського таланту і за те, що ви у нас були... Спочивайте з Богом, Майстре сцени!» – йдеться у повідомленні.

Що відомо про актора Бориса Міруса

Борис Мірус народився 19 серпня 1928 року в селі Синяково Чортківського району Тернопільської області. У 1948 році закінчив акторську студію при театрі імені Марії Заньковецької. На його рахунку більше ніж 200 ролей в театрі та численні ролі у кіно.

Мірус 10 років провів у сталінських таборах. Його заарештували у червні 1949-го за звинуваченням у націоналізмі та підготовці замаху на першого секретаря ЦК КПРС Микиту Хрущова. Ув'язнення відбував у Воркуті.

Найвідоміші його ролі у театрі: «Пані міністрова» - Іова; «Візит літньої пані» - дворецький; «Вода життя» - Василь; «Державна зрада» - запорожець; «Дама з камеліями» - граф де Жіре; «Ісус, син Бога живого» - первосвященник; «Невольник» - Кошовий, запорожець; «Сільва» - посол; «Троє товаришів» - Блюменталь; «Мина Мазайло» - запорожець; «Назар Стодоля» - перший староста; «Украдене щастя» - газда тощо.

Також знімався у фільмах: «Іванна» (Каблак), «Здрастуй, Гнате!» (Назарчук), «Десятий крок» (Корчун), «Родина Коцюбинських» (Волох), «Будні карного розшуку» (Хлопов), «Час збирати каміння» (Потоцький).

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Автор: Мирослава Бзікадзе