Уже декілька місяців в україні діють карантинні обмеження, запроваджені з метою стримування поширення коронавірусу.

Кількість випадків коронавірусу в Україні за добу зросла на більш ніж 6 тисяч. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.

Ситуація з коронавірусом

За добу в Україні виявили 6451 новий випадок зараження коронавірусом.

Всього з початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли 900666 людей, при цьому 506718 одужали, 15247 - померли.

Перемир’я на Донбасі

За добу бойовики РФ на Донбасі 9 разів порушили режим тиші. Бойових втрат і поранень серед українських бійців немає.

Головні новини України: що важливо знати 14 грудня 2020

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Автор: Аліна Вишневська