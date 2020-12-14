Головні новини України 14 грудня 2020 / фото УНІАН, Чузавков Сергій
Кількість випадків коронавірусу в Україні за добу зросла на більш ніж 6 тисяч. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.
Ситуація з коронавірусом
За добу в Україні виявили 6451 новий випадок зараження коронавірусом.
Всього з початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли 900666 людей, при цьому 506718 одужали, 15247 - померли.
Перемир’я на Донбасі
За добу бойовики РФ на Донбасі 9 разів порушили режим тиші. Бойових втрат і поранень серед українських бійців немає.
Головні новини України: що важливо знати 14 грудня 2020
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