Сотні тисяч українців одночасно намагаються подати заяви на отримання виплат в "Дія".

Портал державних послуг "Дія" та однойменний мобільний додаток для оцифрованих документів зазнають труднощів з обробкою рекордної кількості заявок на отримання 8 тисяч гривень одноразової допомоги від держави найманим працівникам, які втратили частину зарплати в результаті введення карантинних обмежень, і фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу в результаті карантину.

Читайте такожЯк отримати 8 тисяч гривень державної допомоги: інструкція

Про це передає прес-служба Міністерства цифрової трансформації у своєму Telegram-каналі.

"Сотні тисяч українців одночасно намагаються подати заяви на отримання виплат в "Дія". Маємо рекордну кількість користувачів. Якщо вам не вдається подати заяву, не хвилюйтеся, а зробіть це трохи пізніше. Причина в пропускній здатності користувачів порталу і додатків для забезпечення безпеки в дії", - сказано в повідомленні.

Прес-служба порадила на цей час скористатися послугою подачі заявки в додатку "Дія".

Що цьому передувало

Портал "Дія" відсьогодні почав приймати заявки на отримання 8 тисяч гривень одноразової допомоги від держави найманим працівникам, які втратили частину зарплати внаслідок введення карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

Наймані працівники та фізичні особи-підприємці, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець