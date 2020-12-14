Погода погіршується: українців попередили про сильний туман та ожеледицю до кінця доби
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
В Україні 14 грудня, крім південно-східної частини, до кінця доби туман (видимість 200-500 метрів) та ожеледь. На дорогах більшості областей ожеледиця.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.
У Сумській області через ожеледицю школярі навчатимуться дистанційно
По Києву та Київській області до кінця доби 14 грудня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Також утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Рятувальники зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Рекомендації для водіїв під час ожеледиці на дорогах:
- Витримуйте дистанцію між автомобілями;
- Паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;
- Пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;
- Під час їзди не здійснюйте різких маневрів;
- Наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;
- Зважайте на попередження відповідних служб.
Крижаний дощ в Україні: прогноз погоди від Наталки Діденко
Завтра, 15 грудня, погода в більшості областей України очікується вологою, з туманами, ожеледицею, ожеледдю та відлигою.
"Антициклон з цікавим іменем Yadigar витісняє опади і тому завтра мокрий сніг, чи дощ, чи льодяний дощ найбільш ймовірні лише на північному сході України - Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Луганщина, а також Чернігівська, Донецька області, зачепить Дніпро з районами", - написала Наталка Діденко.
Така синоптична ситуація й далі провокує небезпечну ожеледь.
Температура повітря найближчої доби практично повсюди в Україні коливатиметься близько нуля: то в "мінус", то в "плюс". У південній частині України та в західних областях очікується тепліша погода, завтра вдень +3°...+7°.
- Вінниця+2°... -1°
- Дніпро+1°... -2°
- Донецьк0°... -2°
- Житомир0°... -1°
- Запоріжжя+2°... -1°
- Івано-Франківськ+2°... -2°
- Київ0°... -2°
- Кропивницький+2°... -1°
- Луганськ0°... -3°
- Луцьк+1°... 0°
- Львів+1°... -1°
- Миколаїв+5°... 0°
- Одеса+3°... +1°
- Полтава0°... -3°
- Рівне0°... -1°
- Сімферополь+16°... +5°
- Суми-1°... -3°
- Тернопіль+1°... 0°
- Харків-1°... -3°
- Херсон+7°... -1°
- Хмельницький+1°... -1°
- Черкаси+1°... -1°
- Чернігів0°... -2°
- Чернівці+3°... 0°