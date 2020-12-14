Погода погіршується: українців попередили про сильний туман та ожеледицю до кінця доби

14:05, 14 грудня 2020
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Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

На дорогах очікується ожеледиця / фото УНІАН
На дорогах очікується ожеледиця / фото УНІАН

В Україні 14 грудня, крім південно-східної частини, до кінця доби туман (видимість 200-500 метрів) та ожеледь. На дорогах більшості областей ожеледиця.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.

У Сумській області через ожеледицю школярі навчатимуться дистанційно

По Києву та Київській області до кінця доби 14 грудня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Також утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Рятувальники зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Рекомендації для водіїв під час ожеледиці на дорогах:

  • Витримуйте дистанцію між автомобілями;
  • Паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;
  • Пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;
  • Під час їзди не здійснюйте різких маневрів;
  • Наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;
  • Зважайте на попередження відповідних служб.

Крижаний дощ в Україні: прогноз погоди від Наталки Діденко

Завтра, 15 грудня, погода в більшості областей України очікується вологою, з туманами, ожеледицею, ожеледдю та відлигою.

"Антициклон з цікавим іменем Yadigar витісняє опади і тому завтра мокрий сніг, чи дощ, чи льодяний дощ найбільш ймовірні лише на північному сході України - Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Луганщина, а також Чернігівська, Донецька області, зачепить Дніпро з районами", - написала Наталка Діденко.

Така синоптична ситуація й далі провокує небезпечну ожеледь.

Температура повітря найближчої доби практично повсюди в Україні коливатиметься близько нуля: то в "мінус", то в "плюс". У південній частині України та в західних областях очікується тепліша погода, завтра вдень +3°...+7°.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

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