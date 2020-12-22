Головні новини України 22 грудня 2020 / фото УНІАН, Денис Прядко

В Україні з початку пандемії вже понад 600 тисяч осіб успішно побороли COVID-19. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі, внаслідок чого поранено двох українських військових.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу виявили 8513 нових випадків коронавірусної інфекції.

З початку пандемії на COVID-19 захворіли 979506 українців, із яких 600288 - одужали від хвороби, 16897 - померли.

Перемир’я на Донбасі

Бойовики за добу шість разів порушили перемир’я на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали осколкові поранення поблизу населеного пункту Південне.

Новини України 22 грудня 2020 / фото УНІАН

Головні новини України: що важливо знати 22 грудня 2020

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Автор: Аліна Вишневська