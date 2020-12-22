Уже декілька місяців Україна живе в умовах карантину, запровадженого через коронавірус.

В Україні з початку пандемії вже понад 600 тисяч осіб успішно побороли COVID-19. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі, внаслідок чого поранено двох українських військових.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу виявили 8513 нових випадків коронавірусної інфекції.

З початку пандемії на COVID-19 захворіли 979506 українців, із яких 600288 - одужали від хвороби, 16897 - померли.

Перемир’я на Донбасі

Бойовики за добу шість разів порушили перемир’я на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали осколкові поранення поблизу населеного пункту Південне.

Головні новини України: що важливо знати 22 грудня 2020

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Автор: Аліна Вишневська