В Україні з початку пандемії вже понад 600 тисяч осіб успішно побороли COVID-19. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі, внаслідок чого поранено двох українських військових.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу виявили 8513 нових випадків коронавірусної інфекції.
З початку пандемії на COVID-19 захворіли 979506 українців, із яких 600288 - одужали від хвороби, 16897 - померли.
Перемир’я на Донбасі
Бойовики за добу шість разів порушили перемир’я на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали осколкові поранення поблизу населеного пункту Південне.
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