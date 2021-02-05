Рада підтримала перехід на електронну трудову книжку. На Запорізькій ТЕС вдруге за тиждень сталася аварія.
Аварія на Запорізькій ТЕС
На Запорізькій теплоелектростанції сьогодні відбулось аварійне відключення енергоблоку №1. Це вже друга за тиждень аварія.
Перехід на електронну трудову книжку
Верховна Рада України підтримала перехід з паперового на електронний варіант трудової книжки.
Вакцинація від COVID-19
Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинація від COVID-19 буде проводитись на двох платформах.
Натомість українці з ОРДЛО та Криму зможуть безоплатно зробити щеплення від COVID-19 на підконтрольній Україні території.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу коронавірус виявили у 4923 осіб.
Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 1237169 українців, 1063591 - одужали, 23387 - померли.
Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, Україна посідає 34-те місце в Європі за рівнем смертності від COVID-19.
Перемир’я на Донбасі
У районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі за добу російсько-окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь, унаслідок чого поранено українського бійця.
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