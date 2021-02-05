Головні новини України 5 лютого 2021 / фото УНІАН

Рада підтримала перехід на електронну трудову книжку. На Запорізькій ТЕС вдруге за тиждень сталася аварія.

Аварія на Запорізькій ТЕС

На Запорізькій теплоелектростанції сьогодні відбулось аварійне відключення енергоблоку №1. Це вже друга за тиждень аварія.

Перехід на електронну трудову книжку

Верховна Рада України підтримала перехід з паперового на електронний варіант трудової книжки.

Вакцинація від COVID-19

Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинація від COVID-19 буде проводитись на двох платформах.

Натомість українці з ОРДЛО та Криму зможуть безоплатно зробити щеплення від COVID-19 на підконтрольній Україні території.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу коронавірус виявили у 4923 осіб.

Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 1237169 українців, 1063591 - одужали, 23387 - померли.

Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, Україна посідає 34-те місце в Європі за рівнем смертності від COVID-19.

Новини України 5 лютого 2021 / фото УНІАН

Перемир’я на Донбасі

У районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі за добу російсько-окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь, унаслідок чого поранено українського бійця.

Головні новини України: що важливо знати 5 лютого 2021

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Автор: Аліна Вишневська