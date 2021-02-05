Уже тривалий час Україна живе в умовах карантинних обмежень, запроваджених через коронавірусну інфекцію.

Рада підтримала перехід на електронну трудову книжку. На Запорізькій ТЕС вдруге за тиждень сталася аварія.

Аварія на Запорізькій ТЕС

На Запорізькій теплоелектростанції сьогодні відбулось аварійне відключення енергоблоку №1. Це вже друга за тиждень аварія.

Перехід на електронну трудову книжку

Верховна Рада України підтримала перехід з паперового на електронний варіант трудової книжки.

Вакцинація від COVID-19

Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинація від COVID-19 буде проводитись на двох платформах.

Натомість українці з ОРДЛО та Криму зможуть безоплатно зробити щеплення від COVID-19 на підконтрольній Україні території.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу коронавірус виявили у 4923 осіб.

Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 1237169 українців, 1063591 - одужали, 23387 - померли.

Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, Україна посідає 34-те місце в Європі за рівнем смертності від COVID-19.

Перемир’я на Донбасі

У районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі за добу російсько-окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь, унаслідок чого поранено українського бійця.

Головні новини України: що важливо знати 5 лютого 2021

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Автор: Аліна Вишневська