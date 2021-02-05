Передбачено п'ятирічний перехідний період використання як паперового, так і електронного варіанту трудової книжки.

Верховна Рада України підтримала перехід з паперового на електронний варіант трудової книжки.

Читайте такожУ Мінекономіки розповіли, навіщо українцям потрібна електронна трудова книжкаЯк передає кореспондент УНІАН, за прийняття закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" (№ 3623) проголосували 265 народних депутатів.

Законом передбачено введення обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, а також законодавче врегулювання питання автоматичного призначення пенсії за віком через Особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Протягом найближчих 5 років буде використовуватися як паперовий, так і електронний варіант.

Законом встановлюється п'ятирічний перехідний період для включення до Державного реєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника (у цей період застосовуватимуться як паперова трудова книжка, так і електронна форма вже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність працівника з Державного реєстру).

Передбачено, що відомості про трудову діяльність до Державного реєстру через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду у вигляді сканованих або оцифрованих копій передбачених законодавством документів (трудової книжки, довідок тощо) вноситимуть працівник і роботодавець з обов'язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Після внесення відомостей про трудову діяльність працівника до Державного реєстру роботодавець зобов'язаний видати оригінал паперової трудової книжки йому на руки під розпис. При цьому роботодавець повинен вносити на вимогу працівника до паперової трудової книжки записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення.

Передбачений ввести можливість автоматичного призначення пенсії (без особистого звернення особи) зі збереженням права відстрочки виходу на пенсію.

В рамках автоматичного призначення пенсій також планується можливість визначення за допомогою програмних засобів Державного реєстру найбільш вигідного варіанту для призначення пенсії, включаючи дату такого призначення.

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Автор: Надя Пришляк