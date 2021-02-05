Відбулося аварійне відключення енергоблоку №1.

На Запорізькій теплоелектростанції сьогодні відбулось аварійне відключення енергоблоку №1.

Читайте такожНа Запорізькій ТЕС ліквідували наслідки аварії, через яку жителі Енергодара сиділи без води та світлаЯк повідомляє прес-служба міської ради Енергодара, аварійне відключення енергоблоку відбулось сьогодні, 5 лютого, близько 11:00.

«Аварійне відключення енергоблоку №1 ДТЕК Запорізька ТЕС сталося через протікання масла на ТГ-1», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на даний час в роботі знаходяться третій та четвертий енергоблоки теплової електростанції. На другому енергоблоці розпочато пусконалагоджувальні роботи.

Аварія на Запорізькій ТЕС 3 лютого: що відомо

Увечері 3 лютого в Енергодарі Запорізької області на тепловій електростанції сталась аварія, внаслідок якої місто залишилось без світла.

Згідно з даними ДТЕК, Запорізька ТЕС відключилась від енергосистеми через замикання на підстанції «Луч» «Запоріжжяобленерго». Через замикання спрацювали захисти на блоках Запорізької ТЕС, що не дозволило допустити більшої аварії. На момент події в роботі були задіяні три енергоблоки сумарною потужністю 750 МВт.

4 лютого ДТЕК відновив роботу Запорізької ТЕС у енергосистемі після відключення через аварію на підстанції.

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Автор: Ірина Дубченко