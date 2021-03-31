Мітинг в Ужгороді / фото: Суспільне.Закарпаття
В Ужгороді десятки підприємців вийшли на протест проти "вибіркового карантину", як вони називають обмеження "червоної" зони.
Про це пише "Суспільне", публікуючи фото з площи Народної, де проходить мітинг.
В акції взяли участь близько 50 людей, повідомили в поліції. Правоохоронці на місці стежать за правопорядком.
Суспільне.Закарпаття
Обмеження "червоної" зони на Закарпатті почали діяти з 8 березня. Подібні протестні акції підприємців проходили в регіоні й раніше. Доходило навіть до перекриття доріг.
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