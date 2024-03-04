В Європейській комісії наголосили, що Україна й надалі залишається важливим партнером ЄС в оборонно-промисловому секторі.

Україна має стати повноправним членом програми підтримки оборонної промисловості Європейського Союзу, що допоможе використати досвід країни та наблизить її до вступу. Про це пише Euractiv, посилаючись на проект пропозиції Європейської комісії.

Зазначається, що однією з трьох цілей пропозиції цієї програми є "сприяння відновленню, реконструкції та модернізації української оборонної технологічної та промислової бази і поступовій інтеграції в європейську, тим самим сприяючи взаємній стабільності, безпеці, миру, процвітанню і стійкості".

У проекті тексту йдеться про те, що Україні повинні дозволити стати повноправним членом програми для того, аби спільно закуповувати військову техніку з іншими країнами-членами Євросоюзу, мати доступ до фондів ЄС та звільнити від сплати податків в разі спільного володіння.

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Відомо, що регламент EDIP Європейська комісія представить 5 березня спільно з всеоохоплюючою політичною оборонною стратегією Європейського Союзу.

"Таким чином, Україні буде відведено особливе місце в Програмі підтримки спільних європейських закупівель озброєнь та зміцнення військово-промислового комплексу блоку за рахунок коштів ЄС", - йдеться у матеріалі.

В тексті проекту додали, що співробітництво української промисловості з європейською є головним аспектом "безпекових зобов'язань", які обговорювала дипломатична служба Євросоюзу та намагалася гарантувати Україні, що промисловість блоку збільшить обсяги виробництва для того, аби підтримувати військові зусилля.

"Україна є і буде все більш важливим партнером ЄС в оборонно-промисловому секторі, особливо з огляду на процес її повного вступу", - йдеться в тексті оборонної стратегії.

Поки невідома загальна сума фінансового пакету, проте представник Єврокомісії наголошує, що він становитиме не менше 1,5 млрд євро.

Вступ України до ЄС: останні новини

Як писав УНІАН, 84% громадян України підтримують вступ країни до Євросоюзу, про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна служба Центру Разумкова.

Також президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в ЄС представлять переговорну рамку щодо вступу України до Євросоюзу в середині березня. За її словами, Україна продовжує виконувати необхідні рекомендації щодо майбутнього вступу.

"Я натхненна тим, я знаю, що ви працюєте, аби не відставати у виконанні рекомендацій Європейської комісії. З нашої сторони, ми, Єврокомісія, представимо переговорну рамку у середині березня", - сказала вона.

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