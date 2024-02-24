Президент Єврокомісії підбадьорена тим, що Україна продовжує виконувати необхідні рекомендації.

Європейська комісія представить організаційні аспекти переговорного процесу про вступ України в Європейський Союз. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що це має статися у середині березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Єврокомісії сказала у Києві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єрами Бельгії Александером де Кроо, Італії Джорджією Мелоні і Канади Джастіном Трюдо.

"Я натхненна тим, я знаю, що ви працюєте, аби не відставати у виконанні рекомендацій Європейської комісії. З нашої сторони, ми, Єврокомісія, представимо переговорну рамку у середині березня", - заявила фон дер Ляєн.

Відео дня

Президент ЄК відзначила, що розпочато процес аналізу відповідності українського законодавства праву Європейського Союзу (скрінінг) з дуже завантаженим графіком зустрічей.

Вступ України в Євросоюз - останні новини

14 грудня 2023 року лідери країн-членів ЄС вирішили започаткувати переговори з Україною про вступ до Союзу. Для цього вони рекомендували Єврокомісії затвердити організаційні аспекти для переговорів.

У середині січня стало відомо, що Єврокомісія працює над проектом організаційних рамок для вступних переговорів з Україною. Зокрема, проводилася оцінка ухвалення Верховною Радою законопроектів на виконання необхідних кроків. Йдеться про впровадження Україною рекомендацій Єврокомісії, озвучених після надання Україні статусу країни-кандидата на вступ.

Нещодавно головний речник Європейської комісії Ерік Мамер заявив, що організаційні рамки для старту переговорів про членство України в ЄС можуть бути готові вже за кілька тижнів, але точної дати не встановлено.

Вас також можуть зацікавити новини: