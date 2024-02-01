Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Арестович виїхав з України за листом ГУР.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заперечив інформацію про те, що екс-радник Офісу президента Олексій Арестович виїхав з України у вересні 2023 року за листом ГУР, повідомляє ТСН.

Демченко пояснив, що прикордонне відомство не розголошує інформацію про перетин кордону тими чи іншими громадянами. Він також нагадав, що заходи прикордонного контролю під час пропуску громадян через кордон інспекторами Державної прикордонної служби України забезпечуються у відповідності до законодавства та норм перетину кордону.

"Однак зважаючи, що зараз шириться неправдива інформація, а видання, яке її поширило, посилається на джерела у прикордонній службі можу зазначити, що інформація про Олексія Арестовича, який начебто виїжджав з України завдяки листу від ГУР Міноборони, не відповідає дійсності", – сказав Демченко.

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Виїзд Арестовича за кордон: що відомо

Сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Олексій Арестович зміг виїхати за межі України завдяки листу від Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що від початку повномасштабної війни Арестович неодноразово виїздив за межі України, однак завжди повертався.

Пізніше цю інформацію спростували представники ГУР. Там заявили, що не надавали Олексію Арестовичу ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон.

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