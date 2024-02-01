Вони назвали фейком інформацію в ЗМІ про нібито виїзд його за кордон на підставі їхнього листа.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що не надавало Олексію Арестовичу ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті ГУР Міноборони. Вони назвали фейком розповсюджену сьогодні інформацію щодо причетності ГУР до виїзду скандального блогера.

"Інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи на ім’я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року начебто на підставі листа від ГУР МО України, яку опублікувало NGL.media, не відповідає дійсності", - наголошують в ГУР.

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Що відомо про виїзд Арестовича з України:

Як повідомляв УНІАН, сьогодні NGL.media оприлюднив розслідування про виїзд екс-радника Офісу президента з країни. За їхніми даними, ще 4 вересня 2023 року йому вдалося перетнути кордон з допомогою листу від української розвідки.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни Арестович неодноразово виїздив за межі України, однак завжди повертався.

Як відомо, після виїзду з країни Арестович зробив низку скандальних заяв, зокрема закликав укласти мир між Україна та Росією, а потім подати спільний позов проти Заходу, оскільки ті країни "нам винні".

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