Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зміг виїхати за межі України завдяки листу від Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це йдеться у матеріалах розслідування журналістського антикорупційного центру NGL.media.
"48-річний Олексій Арестович виїхав 4 вересня минулого року у Польщу через пункт пропуску Краківець-Корчова. За даними джерела NGL.media у прикордонній службі, підставою для його виїзду став лист Головного управління розвідки МО України", – йдеться у публікації.
Зазначається, що протягом повномасштабної війни Арестович неодноразово виїздив за межі України, але завжди повертався. Дозвіл на виїзд він отримував не лише від ГУР, але також від голови Держприкордонслужби та Офісу президента.
Ані в ГУР, ані в ДПСУ не захотіли коментувати обставини останнього виїзду Арестовича, після якого він назад вже не повернувся. Не дав коментарів і сам блогер.
На підставі нещодавнього інтерв’ю Арестовича, опублікованого 24 січня, можна зробити висновок, що зараз він живе у Нью-Йорку. У тій розмові він стверджував, що виїхав з України законно, але не став розкривати деталі.
Конфлікт Арестовича з Офісом президента
Як писав УНІАН, 17 січня 2023 року Олексій Арестович написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника Офісу президента. Це сталося після того, як він необережно прокоментував влучання російської ракети у багатоповерхівку в Дніпрі і спричинив хвилю обурення серед українців.
Після цього Арестович продовжував публічну діяльність в якості блогера, але у нього виник конфлікт одразу з двома народними депутатками – Інною Совсун (через його сексистські висловлювання на "психологічних семінарах") та Наталією Піпою (через "культурну" дискусію навколо російської музики у публічному просторі). В результаті проти Арестовича було відкрито щонайменше дві кримінальні справи.
Крім того, Арестович почав активно критикувати українське військово-політичне керівництво України за невдачі у війні. В Офісі президента не забарилися з відповіддю.