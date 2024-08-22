Дослідження також показало, що абсолютна більшість українців пишаються своїм громадянством.

Серед почуттів, які українці відчувають стосовно майбутнього країни, превалює надія, а за нею йдуть тривога та оптимізм.

Про це йдеться у оприлюднених результатах опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. Близько 50% українців вважають, що за роки незалежності України відбулося скільки позитивного, стільки й негативного. Така тенденція характерна для всіх макрорегіонів.

При цьому кожен четвертий (25%) вважає, що позитиву було більше, тоді як для 17% переважав негатив. "Серед почуттів, які респонденти відчувають стосовно майбутнього України, однозначно превалює надія (61%), за нею йдуть тривога (40%) та оптимізм (33,5%)", - йдеться у результатах дослідження.

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Найбільші регіональні відмінності спостерігаються щодо почуття надії. Так, найрідше її відмічають у Східному макрорегіоні (48,5%), далі йдуть Захід (56,5%) та Південь (60,5%), водночас найбільш поширене відчуття надії серед мешканців Центральної України - 71%. Надії на майбутнє України та оптимізм зростають зі збільшенням рівня доходів респондентів, тоді як тривога, навпаки, більш виражена серед найменш заможних верств населення.

"Абсолютна більшість українців (88%) пишаються своїм громадянством. Вже третій рік поспіль гордість за своє громадянство перебуває на майже однаково високому рівні (2022 р. - 90,5%, 2023 р. - 88,5%, 2024 р. - 88%), що є найвищими показниками за роки соціологічного моніторингу. Такий рівень гордості присутній серед представників усіх вікових груп", - зауважили соціологи.

У регіональному розрізі найвищі показники тих, хто пишається своїм громадянством, зафіксовано у Західному (93%), Центральному (87%) та Південному (87%) макрорегіонах, дещо менше таких - на Сході України (84%). Однак, саме на Сході ця кількість зросла з 2022 року з 76% до 84%.

Зазначається також, що матеріальне становище суттєво не впливає на відчуття гордості за своє громадянством. "Щоправда, якщо серед найбільш нужденної частини населення ним пишаються 86%, то серед заможної цей показник дещо вищий, ніж у середньому по країні (94%)", - йдеться у результатах опитування.

*** Загальнонаціональне опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 8 по 15 серпня.

Опитування методом face-to-face проводилося у 22 областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях - лише на тих територіях, що контролюються урядом України, та на яких не ведуться бойові дії).

Опитано було 2 тис. 17 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Опитування в Україні

Як повідомляв УНІАН, результати проведеного раніше опитування Національного демократичного інституту та Київського міжнародного інституту соціології свідчать, що 24% українців стикаються з серйозними матеріальними труднощами.

Опитування також показало, що кількість українців, які вважають, що майбутнє покоління буде більш забезпеченим, зменшилася. Якщо ще у 2023 році 63% людей відповіли на це питання позитивно, то вже у 2024 році ця цифра складає 47%.

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