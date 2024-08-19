В контексті застосування медканабісу для полегшення болю більшість українців - 57% - схвалюють його легалізацію.

43% опитаних українців позитивно ставляться до легалізації медичного канабісу. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

В опитуванні було проведено експеримент з розщепленою вибіркою, відповідно до якого різним респондентам ставилися запитання в різному формулюванні. Усього тестувалося три формулювання.

Йдеться про ставлення до легалізації медичного канабісу в цілому, без додаткових пояснень чи деталізації (базовий варіант); ставлення до легалізації медканабісу з акцентом на тому, що це полегшить біль багатьом пацієнтам (зокрема, тим, хто має онкологічні захворювання та пораненим військовослужбовцям); ставлення до легалізації медканабісу з уточненням, що мова йде про легкий наркотик - марихуану.

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Так, на базове запитання (без додаткової інформації) 43% українців відповідають, що вони ставляться позитивно до легалізації медичного канабісу. Майже втричі менше респондентів (16%) відповіли, що вони ставляться негативно. Водночас 41% респондентів мають або нейтральне, або невизначене ставлення.

"У випадку запитання, де ми "уточнювали", що мова йде про легкий наркотик - марихуану, показники схвалення виявилися досить подібними", - зазначили соціологи.

45% у такому формулюванні відповіли, що вони позитивно ставляться до легалізації (різниця, порівняно з базовим запитанням, - у межах статистичної похибки). Водночас частка противників хоч і статистично значущо (понад похибку) вища, але все одно становить лише 23%. Ще 32% мають нейтральне або невизначене ставлення.

"І нарешті варіант, де ми робили акцент на полегшенні болю. У такому контексті більшість українців - 57% - схвалюють легалізацію медичного канабісу. Лише 14% все одно мають негативне ставлення, а ще 28% мають нейтральне або невизначене ставлення", - йдеться у результатах опитування.

Також зауважується, що серед різних соціально-демографічних категорій ставлення до легалізації медканабісу досить близьке, і серед усіх категорій значно більше тих, хто ставиться позитивно, ніж тих, хто ставиться негативно.

Як зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, євроатлантична інтеграція, яку безумовно підтримує більшість населення України, стосується не лише соціально-економічних чи безпекових питань, а також світоглядного виміру, зокрема із непростих, дискусійних питань.

"Це стосується і легалізації канабісу. Зростання позитивного ставлення до легалізації медичного канабісу можна розглядати як один із індикаторів осучаснення цінностей українців та наближення до європейських / західних, більшої кристалізації України як частини європейського / західного світу", - зауважив він.

Грушецький нагадав, що не так давно українці демонстрували значно вищий консерватизм.

"Наприклад, в одному з опитувань колег ще в 2016 році 85% вважали, що легкі наркотики треба "повністю заборонити", - зазначив представник КМІС.

Крім того, у 2019 році в опитуванні КМІС 76% респондентів відповіли, що вони не будуть користуватися медіа, яке "постійно просуває питання легалізації легких наркотиків, проституції".

"Прикметним є те, що раніше типовим було використання терміну "легкі наркотики" для дослідження питання (і це відображалося у формулюваннях запитань). Наразі ж важливо, що рамка самої дискусії була переформатована на обговорення "канабісу" і на цьому етапі - з акцентом на медичні цілі. Для багатьох українців такий формат є значно більш прийнятним, та навіть узагалі відкрив українців до переосмислення питання і дозволив "прийняти" аргументи (а не наперед відповідати категоричною відмовою, тому що ми говоримо про "наркотики")", - підкреслив Грушецький.

*** КМІС упродовж 16-22 травня провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого додав запитання про ставлення до легалізації медканабісу. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 1 тис. 67 респондентів віком від 18 років, які мешкають в усіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія).

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

Легалізація медичного канабісу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня в Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу. Цьому передували тривалі дискуксії у суспільстві та парламенті.

Так, у липні 2023 року народний депутат від "Голосу" Ольга Стефанишина, говорячи про медичний канабіс, зазначила, що щонайменше 6 млн українців з психологічними травмами та розладами потребують подібного лікування.

21 грудня 2023 року Верховна Рада України проголосувала за закон про легалізацію медичного канабісу. Він регулює використання канабісу в медичній, промисловій та науковій діяльності.

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк тоді зазначив, що розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і переслідуватиметься поліцією.

Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. За словами депутата, вирощувати їх зможуть лише юридичні особи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для поліції. Кожен кущ матиме індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта.

Препарати на основі медканабісу можна буде отримати лише за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.

Наприкінці травня Кабінет міністрів України виключив канабіс, його смолу, екстракти та настоянки з переліку особливо небезпечних речовин. У МОЗ зауважили, що рішення уряду набуде чинності 16 серпня - одночасно із введенням в дію закону про медичний канабіс.

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