У ПЦУ стверджують, що право на одностатеве партнерство порушує норми Конституції.

ПЦУ висловилась проти реєстрації одностатевого партнерства, аргументуючи це тим, що таке рішення становить загрозу суспільству.

На засіданні 28 березня члени Священного Синоду прийняли заяву, у якій богослужителі підкреслили неприйнятність законопроекту № 9103 про інститут "реєстрованого партнерства".

У ПЦУ стверджують, що право на одностатеве партнерство "суперечить природному Богом встановленому закону, порушує норми Конституції України щодо визначення шлюбу як союзу одного чоловіка і однієї жінки".

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Понад те, у Православній церкві також переконані, що законопроект "несе загрозу для суспільної моралі, зокрема для морального і психологічного здоров’я дітей та їхнього права на виховання в сім’ї, створеній на підставі шлюбу чоловіка і жінки".

Узаконення одностатевих партнерств нібито погіршуватиме демографічну ситуацію в Україні.

В Україні хочуть легалізувати одностатеві партнерства – що відомо

На реєстрацію до Верховної Ради 7 березня було подано законопроект про запровадження в країні інституту реєстрованих партнерств.

Авторка проекту, нардепка Інна Совсун пояснила, що цей закон "нарешті допоможе парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера чи партнерки".

До реєстрації законопроекту Совсун спонукало передусім те, що ЛГТБ-військові, що зараз боронять Україну на фронті, і їхні партнери, не мають елементарних можливостей, які мають різностатеві пари – відвідати в лікарні, організувати похорон тощо.

До слова, українці ще у липні 2022-го закликали президента Володимира Зеленського легалізувати одностатеві шлюби, проте в ОП відповіли, що це не на часі.

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