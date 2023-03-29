ПЦУ висловилась проти реєстрації одностатевого партнерства, аргументуючи це тим, що таке рішення становить загрозу суспільству.
На засіданні 28 березня члени Священного Синоду прийняли заяву, у якій богослужителі підкреслили неприйнятність законопроекту № 9103 про інститут "реєстрованого партнерства".
У ПЦУ стверджують, що право на одностатеве партнерство "суперечить природному Богом встановленому закону, порушує норми Конституції України щодо визначення шлюбу як союзу одного чоловіка і однієї жінки".
Понад те, у Православній церкві також переконані, що законопроект "несе загрозу для суспільної моралі, зокрема для морального і психологічного здоров’я дітей та їхнього права на виховання в сім’ї, створеній на підставі шлюбу чоловіка і жінки".
Узаконення одностатевих партнерств нібито погіршуватиме демографічну ситуацію в Україні.
В Україні хочуть легалізувати одностатеві партнерства – що відомо
На реєстрацію до Верховної Ради 7 березня було подано законопроект про запровадження в країні інституту реєстрованих партнерств.
Авторка проекту, нардепка Інна Совсун пояснила, що цей закон "нарешті допоможе парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера чи партнерки".
До реєстрації законопроекту Совсун спонукало передусім те, що ЛГТБ-військові, що зараз боронять Україну на фронті, і їхні партнери, не мають елементарних можливостей, які мають різностатеві пари – відвідати в лікарні, організувати похорон тощо.
До слова, українці ще у липні 2022-го закликали президента Володимира Зеленського легалізувати одностатеві шлюби, проте в ОП відповіли, що це не на часі.