Пекельна свіжість
Сучасна людина, напевно, не уявляє свого життя без того, щоб у спеку вийти з дому, не скориставшись дезодорантом або антиперспірантом. Ми звикли мастити, пшикати, наносити на себе супер-свіжі засоби, лише щоб сховати неприємний запах і не пітніти. Та чи не шкодимо цим собі?
Спочатку варто розібратися, що таке дезодорант, а що – антиперспірант, та як вони працюють.
Дезодорант лише маскує неприємний запах, однак потових залоз не зачіпає. А от антиперспірант якраз блокує безпосередньо вихід поту назовні, і всі токсини, які містяться у поту, йдуть до лімфовузлів, які поруч.
Лікар-дерматолог Анна Міхайліченко радить обов'язково читати склад засобу, який ви обираєте. Адже потіти для людини – це норма. І за спекотної погоди – життєво необхідно.
«Обирайте без алюмінію, без парабенів, без слів, які складно вимовити», - розповідає вона ТСН.Тижню.
А от якщо ваш піт дуже їдкий та потієте ви, ну, дуже багато, лікар радить шукати причини всередині організму: «Тут потрібно дивитись на вуглеводний обмін, можливо, є зайва вага, варто перевірити також роботу печінки. Крім того, якщо є хронічний стрес, кортизол, адреналін будуть виходити з потом».
Запах людини може змінюватися не лише від раціону та стану здоров’я. Ви здивуєтеся: чоловіки вважають запах жіночого тіла більш привабливим у ті дні циклу, коли жінка може завагітніти. А у чоловіків рівень тестостерону може поліпшити їхній аромат.
Також вчені Університету Маккуорі з Австралії вважають, що кожна людина має свій унікальний аромат. Можливо, і не варто його так маскувати? А дезодоранти мас-маркету замінити на зроблені власноруч?
«Можна зробити самостійно содовий розчин – чайну ложку соди розвести у воді, налити його у флакончик й мати з собою. Також допомагають здолати піт перекис водню, відвар кори дуба», - розповідає ТСН.Тижню лікар-дерматолог Анна Міхайліченко.
Однак якщо своїми рукам ви не довіряєте, є професіонали, які виготовляють натуральну косметику. І дезодоранти теж.
Співвласниця бренду натуральної косметики Катерина Захарова розповідає ТСН.Тижню про асортимент. І, серед іншого, каже про дезодорант на основі саме соди: «Він сто відсотків захищає від запаху поту. І дає захист на цілий день».
Річ у тім, що сода бореться з бактеріями, які і викликають неприємний запах.
А ще однієї невеличкої баночки, як запевняють виробники, вистачить взагалі на півроку. Акцент тут – на органічності.
«Для нанесення достатньо буквально пів горошинки. І на ледь вологу шкіру під пахвами його треба нанести, - розповідає ТСН.Тижню Катерина Захарова. – Це дуже дорога річ. Антимікробний екстракт. Він дуже щільний. І вбиває бактерії».
А ще в складі цього дезодоранту - кукурудзяний крохмаль, олії ши, мигдалю, ефірні – грейпфрута і бергамота, а також ментол, який додасть під пахвами холодку. Процес виготовлення виглядає так – масло топлять, додають ментол, а потім решту інгредієнтів. Перемішують та розливають у баночки. І… все!
«Він підходить практично усім. Але є люди, у яких чутлива шкіра під пахвами, в кого є реакція на соду…Може бути подразнення, почервоніння, навіть у вигляді опіку», - розповідає Катерина Захарова.
Втім, для тих, у кого є така реакція на соду, існує ще один варіант натурального дезодоранту. Роблять його з натуральних олій – ши та кокоса, ефірної олії. А допомагає утримувати гарну мікрофлору пробіотик.
«Другий найважливіший компонент, який працює саме з запахом –це цинк з рициновою олією. Це абсолютно натуральний компонент, який прекрасно працює», - розповідає ТСН.Тижню співвласниця бренду натуральної косметики Катерина Осецька.
Вартість кожного дезодоранту суттєво відрізняється від мас-маркету – 250 гривень штучка. І тому, що це все ж дезодорант, ви все одно пітнітимете.
Киянка Юлія Довженок розповідає ТСН.Тижню, як постійно відчувала дискомфорт, якщо забула скористатися дезодорантом: «Наприклад, в маршрутці не можеш навіть підняти руку, тому що знаєш, що під пахвами у тебе «потоки»».
Вона вирішила діяти кардинально – придбала антиперспірант, який треба було наносити усього раз на тиждень. І… він подіяв – жодної краплинки поту він не пропускав. Юлія розповідає ТСН.Тижню, що користувалася ним тільки влітку, але з часом… передумала.
«Це не здорово. Адже людина навіщось пітніє. І налякало, що може бути рак», - каже вона.
Однак чи справді антиперспіранти з солями алюмінію можуть бути такими шкідливими, що можуть викликати рак молочної залози?
«Реальної токсичності алюмінію в дезодорантах не доведено. Так само як і не доведено, що користування ними може якось призвести до раку», - переконує ТСН.Тиждень кандидат хімічних наук Гліб Реріч.
Тож для дорослих науково доведених загроз – немає. Здається, це черговий тренд в індустрії косметології. Утім чимало медиків переконані, що антиперспіранти варто обмежити, замінивши їх на дезодоранти, принаймні для підлітків.
Ірина Коваленко, Владислав Лазар, Ігор Сулій, Андрій Тримбач