Глава держави запитує у ініціаторів таких пропозицій, чи готові вони віддати своїх дітей терористам.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до тих голосів, які пропонують Україні відмовитися від окупованих Росією територій і людей. Як передає кореспондент УНІАН, така заява пролунал на спільній пресконференції з президентом США Джо Байденом у Білому домі.

"Питання не тільки в наших словах чи в думках. Питання у тому, на що ми готові, на що ні? Як може Україна просто віддати свої території? Тобто, це абсолютне божевілля. Якщо чесно, ми дуже часто згадуємо бога. Це точно не по-християнські. Там живуть наші люди. Там живуть наші сім'ї. Там діти", - наголосив Зеленський і додав, що усі вони є частиною українського суспільства.

Він додав: "Ми говоримо про живих людей. Над ними знущаються. Їх ґвалтують. Їх вбивали. І ми це прекрасно знаємо. Питання ж не тільки у землі. Питання в живих людей, в їхніх долях, в їхніх історіях. Питання в цих сім'ях, їх дітях. Віддати дітей? Нехай ті голоси, - я не знаю, хто про це говорить, - у мене до них одне питання: чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористів? Думаю, що ні".

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Що казали у Європі про відмову від територій

Нагдаємо, що влітку глава канцелярії НАТО Стіан Єнссен сказав, що відмова України від деяких своїх територій в обмін на членство в Альянсі є "можливим рішенням".

В Україні різко відреагували на цю заяву. У Міністерстві закордонних справ назвали такі обговорення неприйнятними, а у Офісі президента - заохоченням глобального злочинця.

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