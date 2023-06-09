Ще 11 людей отримали поранення внаслідок російського обстрілу під час евакуації.

В результаті повені, яку спричинив підрив росіянами дамби Каховської ГЕС, на Херсонщині й Миколаївщині загинуло п'ятеро людей. Крім того, ще 13 людей вважаються безвісти зниклими.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, який очолює штаб з ліквідації наслідків підриву ГЕС.

За його словами, станом на 12:00 на Херсонщині фактично підтоплено 48 населених пунктів, із них 34 (3625 будинків) - на підконтрольній Україні території, 14 - на тимчасово окупованій.

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З підтоплених населених пунктів у Херсонській області евакуйовано 2412 людей.

"Загинуло 4 людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів - 11. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб", - розповів Клименко.

Крім того, він зауважив, що в Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти, із яких евакуйовано 825 людей. Також на Миколаївщині відомо про одного загиблого через підтоплення.

Міністр нагадав, що Херсонській ОВА працює гаряча лінія для звернень постраждалих, а також для координації роботи волонтерів: 0-800-101-102.

Підрив Каховської ГЕС - наслідки

Як повідомляв УНІАН, вночі 6 червня росіяни спричинили екологічну катастрофу на півдні України, підірвавши дамбу Каховської ГЕС. Внаслідок чого затопило десятки населених пунктів як на підконтрольній Україні території, так і на тимчасово захопленій російськими окупантами.

СБУ відкрила кримінальне провадження за статтями про порушення звичаїв війни та екоцид. Крім того, Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду через злочин Росії.

Під час евакуації людей з підтопленого району Херсона російські окупанти прицільно обстріляли місце збору, а також територію області. Відомо про двох загиблих і 17 поранених через обстріли.

Водночас, станом на ранок 9 червня в Херсоні спостерігається тенденція до зменшення рівня затоплення. Зокрема, за ніч вода спала на 20 сантиметрів. Відтак, на ранок в області рівень води тримається на відмітці 5,38 метра, а в Херсоні - 5,35 метра.

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