У відеозверненні полярники відзначили, що попри зачарованість красою та величчю Антарктиди, їхні серця б'ються в унісон з серцями всіх українців.

Зимівники зі станції "Академік Вернадський", що зараз працюють за 15 тис. км від дому, привітали Україну з Днем Незалежності.

У відеозверненні учасники 26-ї УАЕ відзначили, що попри зачарованість красою та величчю Антарктиди, їхні серця б'ються в унісон з серцями всіх українців. "І хоч нікуди не подітися від суму за домівками та рідними, вони щасливі представляти на крижаному континенті інтереси держави та робити все можливе для розвитку української науки", - йдеться в повідомленні.

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"Ми вітаємо Україну з ювілеєм, бажаємо їй розвитку, перемог та процвітання. Віримо в її успіх так само, як віримо в успіх нашої місії в Антарктиді", – наголосили полярники.

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Автор: Ірина Погоріла