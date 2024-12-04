Військовий експерт пояснив, що вступ України до НАТО не обов'язково означає "порятунок" від вторгнення Росії.

Вступ України до Північноатлантичного альянсу не можна назвати 100% гарантією того, що в майбутньому Росія не повторить свою агресію, вважає військовий ескперт Іван Ступак. Він також зазначив, що Україні не світить вступ до НАТО найближчим часом.

"Звичайно, якщо ситуація не зміниться в найближчі півроку або протягом року. Україна ще не готова матеріально, технічно і в нас немає тих стандартів, які є частиною вступу до НАТО. Приміром, Фінляндія і Швеція вже кілька десятиліть були готові формально і залишалося тільки юридично закріпити це рішення", - пояснив Ступак в ефірі "Еспресо".

Крім того, експерт наголосив, що Україна змушена розраховувати виключно на саму себе в питанні захисту від російської агресії, адже саме членство України в НАТО "загрожує нашій безпеці".

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Ступак заявив, що це нібито може повністю "розслабити" українське суспільство щодо майбутніх загроз.

"Тобто, українці вважатимуть, що тепер вони під парасолькою НАТО і їм нічого не загрожує, а в разі чого Альянс нас захистить", - наголосив експерт. Він нагадав про Будапештський меморандум, оскільки країни НАТО можуть не взяти на себе зобов'язання захищати Україну.

Інші новини про вступ України до НАТО

Раніше УНІАН повідомляв, що на поточний момент є три країни - США, Угорщина і Німеччина, які виступають проти вступу України до НАТО. Цей процес "викликає занепокоєння" через можливі загрози з боку Росії.

Крім того, екс-міністр оборони Словаччини і зовсім заявляє, що Україну мали прийняти ще 2008 року.

"Путін ніколи б не зважився на агресію. Вступ до НАТО і ЄС означає мир для всіх у цьому клубі", - пояснив він.

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