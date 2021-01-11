Перші позиції рейтингу посіли Таллінн, Тбілісі, Белград, Балі та Шанхай.

Київ посів двадцяте місце в світовому рейтингу кращих міст для дистанційної роботи у 2021 році.

Читайте такожІнспектори Мішлен назвали борщ частиною російської кухніУ рейтинг його включило видання Big 7 Travel.

"Це жваве столичне місто ідеально підходить для будь-якого виду віддалених працівників, які бажають дослідити унікальну культуру", - пише видання.

Експерти відзначили велику кількість коворкінгових приміщень, доступність інтернету, а також можливість "насолодитись бюджетними подорожами" Європою.

Перші позиції рейтингу посіли Таллінн, Тбілісі, Белград, Балі та Шанхай.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська