Київ посів двадцяте місце в світовому рейтингу кращих міст для дистанційної роботи у 2021 році.
Читайте такожІнспектори Мішлен назвали борщ частиною російської кухніУ рейтинг його включило видання Big 7 Travel.
"Це жваве столичне місто ідеально підходить для будь-якого виду віддалених працівників, які бажають дослідити унікальну культуру", - пише видання.
Експерти відзначили велику кількість коворкінгових приміщень, доступність інтернету, а також можливість "насолодитись бюджетними подорожами" Європою.
Перші позиції рейтингу посіли Таллінн, Тбілісі, Белград, Балі та Шанхай.
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