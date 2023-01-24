Пропагандистськими телеграм-каналами поширюються матеріали, які посилюють ксенофобські настрої щодо мігрантів з інших країн

У Росії можуть мобілізувати депортованих українців разом із мігрантами. На такий крок в Кремлі можуть піти, щоб зменшити напругу серед росіян через мобілізацію.

Як повідомили в Центрі національного спротиву, будь-які тези Кремль зазвичай вкидає через дотичних людей, а потім ці тези підхоплюють інформаційні посіпаки ворога. Напередодні пропозицію мобілізувати всіх мігрантів, які мають російський паспорт, офіційно озвучив голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін.

"Проте, за даними ЦНС, йдеться і про мобілізацію чоловіків, депортованих з тимчасово окупованих територій. Це одна з причин прийнятого урядом РФ рішення щодо видачі паспортів за місцем проживання. Що безпосередньо націлено на примусову паспортизацію депортованих українців. Зауважимо, заява Бастрикіна є відверто нацистською, оскільки він прямо вказує, що основну увагу повинні приділити мобілізації представників національних меншин", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, в Центрі нацспротиву зауважили, що пропагандистськими телеграм-каналами також поширюються матеріали, які посилюють ксенофобські настрої щодо мігрантів з інших країн, як учасників організованих злочинних груп, пов’язаних з поширенням наркотиків, зброї та загалом як таких, що паразитують на "русских".

"За даними кремлівських соціологів та аналітиків, такі пропозиції позитивно сприймаються росіянами, серед яких зростає обурення щодо нової хвилі мобілізації в країні. Центр національного спротиву інформує, якщо ви або ваші друзі та родичі проживаєте на ТОТ, або ж депортовані до рф, – росіяни можуть використати вас у війні проти України, примусово мобілізувавши", – наголосили в ЦНС.

Водночас там зауважили, що якщо вас чи ваших знайомих примусово мобілізували на ТОТ, треба звертатися на гарячу лінію проєкту "Хочу жить" за телефонами: +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84.

Мобілізація в Росії: останні подробиці

Директор ЦРУ Вільям Бернс зустрічався в Києві із Володимиром Зеленським для того, щоб проінформувати президента України про оцінки США щодо планів Путіна. Зокрема є ознаки того, що російський диктатор розглядає можливість ще однієї мобілізації військ чисельністю до 200 тисяч осіб.

23 січня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков нагадав росіянам про те, що часткова мобілізація на території РФ все ще діє, адже вона охоплює не тільки військову службу, а й заходи, необхідні для забезпечення завдань військового апарату.

Російські прикордонники вже не випускають вихідців з країн СНД з громадянством Росії через війну в Україні. З проблемою зіткнулися уродженці Киргизстану та Таджикистану, які намагалися виїхати на батьківщину.

Крім того, в Генштабі ЗСУ повідомили, що на тимчасово окупованих територіях українського Криму Російська Федерація продовжує приховану мобілізацію. Своє військо окупант намагається збільшити за рахунок місцевих мешканців - громадян України.

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