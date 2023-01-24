Російський диктатор знає, наскільки непопулярною була перша мобілізація минулого року, і йому ще належить прийняти рішення про нову хвилю.

Директор ЦРУ Вільям Бернс зустрічався в Києві із Володимиром Зеленським для того, щоб проінформувати президента України про оцінки США щодо планів Путіна.

Про це повідомили CNN американські та західні чиновники, знайомі з розвідкою. Зокрема є ознаки того, що російський диктатор розглядає можливість ще однієї мобілізації військ чисельністю до 200 тисяч осіб.

Наступна мобілізація, на думку деяких чиновників, буде більш спокійною в порівнянні з першою, коли Путін особисто виступив по телебаченню й оголосив про неї.

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За словами офіційних осіб, Путін знає, наскільки непопулярною була перша мобілізація наприкінці минулого року, коли спалахнули протести і сотні тисяч російських чоловіків призовного віку втекли з країни, щоб уникнути призову. Главі Кремля ще належить прийняти рішення про нову хвилю.

Перша мобілізація майже подвоїла військову присутність Росії в Україні, навіть попри те, що вона спричинила появу ненавчених і недисциплінованих бійців, і в цілому, за словами джерел, знайомих із американською і західною розвідкою, Путін продовжує надійно контролювати владу.

"Ми не думаємо, що Путін уже прийняв рішення, особливо щодо того, коли це зробити. Він майже напевно стурбований негативними наслідками для суспільства та негативними економічними наслідками", - сказав високопоставлений представник західної розвідки.

Мобілізація в Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня 2022 року російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію зважаючи на величезні втрати особового складу у війні проти України. Офіційно російська влада заявляла про плани мобілізувати і відправити на забій в Україну до 300 тисяч росіян. Після оголошення цих планів у деяких регіонах РФ спалахнули протести, а з країни втекли до 1 млн осіб.

Наприкінці грудня міністр оборони України Олексій Резніков попередив громадян Росії про те, що російська влада готується почати нову хвилю мобілізації та закрити кордони для чоловіків призовного віку. Керівництво Росії вже вживає заходів, щоб перешкодити масовій втечі чоловіків за кордон.

За даними української розвідки, російська влада може мобілізувати в Росії до 500 тисяч росіян. Цього разу відловлювати і відправляти вмирати на війні проти України будуть також жителів Москви і Санкт-Петербурга.

Також стало відомо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу запропонував поетапно збільшити призовний вік з 18 до 21 року, а граничний вік для призову на строкову службу - до 30 років. Російський диктатор Володимир Путін підтримав цю пропозицію. А голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що призовний вік можуть підвищити вже цього року й почати призивати в армію з 18 до 30 років.

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