З проблемою зіткнулися чоловіки з країн СНД, які отримали російське громадянство.

Російські прикордонники не випускають вихідців з країн СНД з громадянством Росії через війну в Україні. З проблемою зіткнулися уродженці Киргизстану та Таджикистану, які намагалися виїхати на батьківщину.

"Російські прикордонники досить ввічливо пояснили мені, що "ви включені в мобілізаційний список, це закон, і ви не маєте права виїжджати за кордон до 12 лютого", - розповів один з постраждалих в коментарі "Радіо Свобода".

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Відзначається, що мігрантам приходять повістки, їх викликають у військкомати, де погрожую суворим покаранням за дезертирство. Така проблема виникла тільки у тих, хто отримав російське громадянство, інші можуть спокійно повернутися додому.

У випадку з Киргизстаном натуралізованим мігрантам допомогти не можуть, адже Росія не визнає початкового громадянства. Крім того, невідомо, скільки вже таких мігрантів відправили на забій в Україну.

Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня президент Россйской Федерації Володимир Путін оголосив нібито часткову мобілізацію, але повістки приходили людям як перебували в запасі, так й не мали ніякого відношення до військової справи. Тоді планували призвати 300 тисяч громадян.

Крім того, прихована мобілізація проходила в російських колоніях. Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин особисто проводив бесіди з ув'язненими.

За період проведення часткової мобілізації з РФ виїхали майже мільйон росіян після указу Путіна.

До кінця року стала з'являтися інформація про нову хвилю мобілізації в Росії. За даними ГУР Міноброни України, Кремль може бути мобілізовано ще 500 тисяч осіб.

Пізніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зізнався, що мобілізація в РФ не зупинялася, попри всі заяви влади.

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