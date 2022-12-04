Вони можуть звернутися по допомогу на "гарячу лінію".

З початку повномасштабного вторгенння Російської Федерації щонайменше 2 мільйони 800 тисяч громадян України були депортовані або вимушені виїхати в Росію.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець опублікував у своєму Telegram-каналі інформацію для тих, хто хоче повернутися в Україну.

"З лютого щонайменше 2 млн 800 тис українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії. Якщо ви або ваші близьки знаходяться в Росії, і маєте потребу у допомозі для того, щоб дістатися безпечної території, зверніться до нас на "гарячу лінію": 0-800-50-17-20 (безкоштовно); +38 044-299-74-08 (якщо ви за межами України); hotline@ombudsman.gov.ua", - написав омбудсмен.

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Депортація та викрадення українців

На початку осені заступник голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко заявив, що з території України вивезли щонайменше 557 тисяч дітей.

За даними американськомго Інституту вивчення війни, українських дітей віддають на усиновлення у родини росіян.

У листопаді правозахисна організація Amnesty International викрила Росію у вчиненні насильницького переміщення, депортації та фільтрації людей.

В Центрі національного спротиву повідомляють, що українцям, які погодились "евакуацію" до РФ, не видають документи.

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