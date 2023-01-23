Прессекретар російського президента заявив, що мобілізація, крім військової служби, також охоплює заходи, необхідні для забезпечення завдань збройних сил.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков нагадав росіянам про те, що часткова мобілізація на території РФ все ще діє, адже вона охоплює не тільки військову службу, а й заходи, необхідні для забезпечення завдань військового апарату.

Пєсков під час прес-конференції знову спробував пояснити, чому у РФ все ще немає остаточного документа про завершення мобілізації, попри те, що Міноборони оголосило про досягнення необхідної кількості призовників.

"Призов у рамках часткової мобілізації здійснювався до досягнення встановленої чисельності, необхідної для виконання збройними силами поставлених завдань. Міноборони власне рапортувало якраз про те, що встановленої чисельності було досягнуто, у зв'язку з чим призов громадян у рамках часткової мобілізації було зупинено, завершено", - сказав Пєсков.

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При цьому посіпака Путіна уточнив, що наразі в Росії все ще триває часткова мобілізація. Вона потрібна для виконання заходів, необхідних для забезпечення завдань Міноборони.

"Це пов'язано з виконанням завдань військовослужбовцями і так далі, і так далі, і так далі. У цій частині це продовжує працювати", - зазначив він.

Останні заяви про часткову мобілізацію у РФ

Раніше в адміністрації Путіна у відповідь на запит псковського депутата Артура з приводу відсутності офіційного указу про завершення мобілізації на території РФ заявили, що вона все ще триває.

Тоді Дмитро Пєсков спробував викрутитися з положення. Він назвав таку оказію "юридичною особливістю" й закликав росіян орієнтуватися на заяви Путіна.

Тим часом громадяни РФ масово скаржаться на мобілізацію й кажуть, що на військову службу "гребуть всіх абсолютно".

21 вересня Путін оголосив у своїй країні нібито часткову мобілізацію, однак повістки отримували не тільки люди, які перебували в запасі.

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