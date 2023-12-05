Група з шести осіб повинна покинути Москву у вівторок і через Білорусь відправитися в Україну.

Росія погодилася звільнити ще шість викрадених українських дітей і дозволити їм возз'єднатися зі своїми сім'ями в Україні в результаті посередництва Катару.

Як пише The Washington Post, група з шести осіб повинна покинути Москву у вівторок і через Білорусь відправитися в Україну, розповіло джерело. Мати одного 11 – річного хлопчика з цієї групи - український солдат, яка зараз у полоні в Росії. Його батько помер близько десяти років тому, і тепер він буде жити у тітки по материнській лінії. Досі він жив у родичів у Донецькій області.

Ці українські діти мають різне минуле. Один 13-річна дитина жив у своєї бабусі в селі в Росії. 15-річний підліток, який жив з бабусею в Запорізькій області. Восьмирічний хлопчик, який жив зі своєю бабусею в Луганській області, теж возз'єднається зі своєю мамою. Двоє інших дітей, які в даний час живуть з батьком і дорослою сестрою в Росії, повернуться в Україну разом з сестрою, щоб возз'єднатися з матір'ю.

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Помічник міністра закордонних справ Катару Лолва Аль-Хатер сказала, що останні випадки возз'єднання сімей є "частиною поточної роботи Катару у відповідь на прохання Росії та України визначити і вивчити потенційні галузі співробітництва".

Викрадення Росією українських дітей

З початку повномасштабної війни на територію Білорусі вивезли понад 2400 дітей з України. Про це йдеться в дослідженні лабораторії гуманітарних досліджень при Єльській школі громадського здоров'я.

Нещодавно російські ЗМІ повідомили, що дружина лідера партії "Справедлива Росія" Сергія Миронова вивезла з окупованого міста на "обстеження" маленьких дівчинку і хлопчика. Журналісти з'ясували, що взимку Маргариту удочерили, змінивши дитині ім'я і місце народження: тепер вона Марина Миронова з Подольська.

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