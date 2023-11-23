Лідер партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов і його дружина удочерили викрадену з окупованого Херсона маленьку дівчинку і змінили їй ім'я.
Як пише російське видання "Важливі історії", наприкінці минулого року його дружина Інна Варламова, яка працює в апараті Державної Думи РФ, приїхала в Херсонську область разом із заступницею Миронова Яною Лантратовою.
До Росії вони повернулися з 10-місячною Маргаритою Прокопенко і дворічним Іллею Ващенко, які жили в Херсонському будинку дитини. Офіційно дітей вивезли до Москви для "обстеження, визначення подальшої тактики лікування та проходження реабілітації".
Вже в грудні Миронов і Варламова удочерили викрадену дівчинку. Їй змінили ім'я і місце народження: тепер вона Марина Миронова з Подольська. За даними видання, біологічну матір дівчинки позбавили батьківських прав, а батько помер, але у неї є інші родичі.
Про викраденого Іллю відомо, що у вересні цього року хлопчикові видали нове свідоцтво про народження, згідно з яким він знаходиться в Московській області.
Депортація дітей з України
Російські загарбники з початку повномасштабного вторгнення вивозять з окупованих територій маленьких дітей.
У лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я виявили цілу мережу центрів в Росії і окупованому Криму, де дітей намагаються перевиховати і підготувати до усиновлення.
Також нещодавно вони знайшли схожі центри в Білорусі. Зазначається, що ці дії координуються російською владою.
Міжнародний кримінальний суд вже видав ордер на арешт Путіна через незаконну депортацію дітей. Також депутати Європарламенту закликають видати ордери на арешт Лукашенка.