За нею приїжджала його нова дружина.

Лідер партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов і його дружина удочерили викрадену з окупованого Херсона маленьку дівчинку і змінили їй ім'я.

Як пише російське видання "Важливі історії", наприкінці минулого року його дружина Інна Варламова, яка працює в апараті Державної Думи РФ, приїхала в Херсонську область разом із заступницею Миронова Яною Лантратовою.

До Росії вони повернулися з 10-місячною Маргаритою Прокопенко і дворічним Іллею Ващенко, які жили в Херсонському будинку дитини. Офіційно дітей вивезли до Москви для "обстеження, визначення подальшої тактики лікування та проходження реабілітації".

Відео дня

Вже в грудні Миронов і Варламова удочерили викрадену дівчинку. Їй змінили ім'я і місце народження: тепер вона Марина Миронова з Подольська. За даними видання, біологічну матір дівчинки позбавили батьківських прав, а батько помер, але у неї є інші родичі.

Про викраденого Іллю відомо, що у вересні цього року хлопчикові видали нове свідоцтво про народження, згідно з яким він знаходиться в Московській області.

Депортація дітей з України

Російські загарбники з початку повномасштабного вторгнення вивозять з окупованих територій маленьких дітей.

У лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я виявили цілу мережу центрів в Росії і окупованому Криму, де дітей намагаються перевиховати і підготувати до усиновлення.

Також нещодавно вони знайшли схожі центри в Білорусі. Зазначається, що ці дії координуються російською владою.

Міжнародний кримінальний суд вже видав ордер на арешт Путіна через незаконну депортацію дітей. Також депутати Європарламенту закликають видати ордери на арешт Лукашенка.

Вас також можуть зацікавити новини: