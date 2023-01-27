З початку повномасштабного вторгнення РФ багато українців переглянули своє ставлення до російської мови.

У стінах Києво-Могилянській академії заборонили спілкуватися російською мовою.

Як розповів член Наглядової ради "Могилянки" Геннадій Зубко, викладання російською не ведеться у виші вже дуже давно. Наразі заборона стосується й міжособистісного спілкування.

"Це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів, адміністративного персоналу. Ця норма прописана у нових Правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА, які сьогодні затвердили на 40 сесії Академічної конференції університету", - зазначив він.

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Зубко наголосив, що рішення підтримують і студенти, і викладачі.

"Війна дуже вплинула на роботу університету. Могилянці стали до лав ЗСУ і пішли на передову захищати Україну, на жаль, є і загиблі герої. Війна скорегувала темп наукових досліджень, але кількість наукових публікацій, хоч і зменшилась, але не суттєво. Війна змусила багатьох студентів і викладачів шукати прихистку за кордоном", - пояснив Зубко.

Російська мова в Україні – що змінилось після вторгнення РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ багато українців переглянули свої погляди на російську культуру та ставлення до російської мови.

Згідно з останнім опитуванням, понад половина українців більше не вважають російську мову важливою для України. "За" висловилися й респонденти, які у житті спілкуються російською.

Разом з тим у містах та селах продовжується дерусифікація назв вулиць, пам’ятних місць, архітектурних пам’яток. Школи обласних центрів, зокрема й Києва, відмовляються від мови-окупанта.

Однак, попри російську агресію, досі фіксуються нові випадки утисків україномовних.

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