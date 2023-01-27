У стінах Києво-Могилянській академії заборонили спілкуватися російською мовою.
Як розповів член Наглядової ради "Могилянки" Геннадій Зубко, викладання російською не ведеться у виші вже дуже давно. Наразі заборона стосується й міжособистісного спілкування.
"Це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів, адміністративного персоналу. Ця норма прописана у нових Правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА, які сьогодні затвердили на 40 сесії Академічної конференції університету", - зазначив він.
Зубко наголосив, що рішення підтримують і студенти, і викладачі.
"Війна дуже вплинула на роботу університету. Могилянці стали до лав ЗСУ і пішли на передову захищати Україну, на жаль, є і загиблі герої. Війна скорегувала темп наукових досліджень, але кількість наукових публікацій, хоч і зменшилась, але не суттєво. Війна змусила багатьох студентів і викладачів шукати прихистку за кордоном", - пояснив Зубко.
Російська мова в Україні – що змінилось після вторгнення РФ
З початку повномасштабного вторгнення РФ багато українців переглянули свої погляди на російську культуру та ставлення до російської мови.
Згідно з останнім опитуванням, понад половина українців більше не вважають російську мову важливою для України. "За" висловилися й респонденти, які у житті спілкуються російською.
Разом з тим у містах та селах продовжується дерусифікація назв вулиць, пам’ятних місць, архітектурних пам’яток. Школи обласних центрів, зокрема й Києва, відмовляються від мови-окупанта.
Однак, попри російську агресію, досі фіксуються нові випадки утисків україномовних.