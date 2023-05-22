Водночас після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року 1,3 мільйона нових учнів почали вивчати українську мову на Duolingo.

Російська мова вперше не ввійшла у топ-10 найпопулярніших мов, які вивчають у всьому світі за допомогою платформи Duolingo.

Як повідомляє сайт Duolingo, з моменту початку існування платформи в 2015 році, це перший рік, коли російська мова так драматично втратила свою популярність, незважаючи на те, що нею спілкуються 282 мільйони людей в світі.

Відео дня

"У 2023 російська мова опустилась у світовому рейтингу до 11 місця. Зміна інтересу учнів до вивчення російської безпосередньо пов’язана з російським вторгненням в Україну у 2022 році та подальшим зростанням інтересу до вивчення української мови", – йдеться у повідомленні.

За кілька тижнів після вторгнення в лютому 2022 року 1,3 мільйона нових учнів почали вивчати українську мову на Duolingo, а в країнах, включаючи Німеччину та Польщу, зростання склало понад 1600%.

За даними мовної платформи, наприкінці 2022 року суттєво зріс інтерес і до португальської мови. Наразі рейтинг топ-10 мов у всьому світі виглядає так: англійська, іспанська, французька, німецька, японська, італійська, корейська, португальська, китайська та хінді.

Російська мова у світі

У січні 2023 року Киргизстан зробив крок до зменшення використання російської мови. Парламент країни ухвалив у першому читанні законопроект про державну мову, який спрямований на встановлення правових засад застосування державної мови та здійснення мовної політики. Тоді повідомлялося, що в разі ухвалення закону, всі підприємтсва в країні будуть зобов'язані вести діяльність киргизькою мовою.

Водночас в Україні було проведене опитування щодо того, чи потрібно вивчати російьску мову в школах. Як свідчать результати соціології КМІС, 52% громадян вважають, що цього робити взагалі не варто. При цьому 42% українців підтримують збереження вивчення російської в певному обсязі.

Крім того, в Латвії планують заборонити вивчати російську в школах як другу іноземну. З 2026-2027 навчального року профільне міністерство запровадить порядок, за якого другою іноземною мовою в усіх школах може бути тільки одна з мов країн-членів ЄС або іноземна мова, вивчення якої регулюють міжурядові договори у сфері освіти.

Вас також можуть зацікавити новини: