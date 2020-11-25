Провадження проти двох обвинувачених у масових розстрілах людей на Майдані екс-"беркутівців"Олександра Маринченка та Сергія Тамтури суд продовжить розглядати.

Суд присяжних Святошинського райсуду Києва виділив в окреме провадження справу щодо екс-“беркутівців” Олега Янішевського, Павла Аброськіна та Сергія Зінченка, обвинувачених у масових розстрілах людей на Майдані, та зупинив його розгляд до затримання обвинувачених.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні суду.

Зінченко, Аброськін та Янішевський перебувають на окупованому Донбасі та не з'являються на засідання. Сьогодні вони вкотре не прийшли до суду. Враховуючи це, суд ухвалив відповідне рішення.

"Виділеному судовому провадженню за обвинувальними актами стосовно Зінченка Сергія Павловича, Аброськіна Павла Михайловича та Янішевського Олега Вікторовича присвоїти окремий номер та зупинити його до розшуку вказаних осіб", - процитував головуючий суддя фрагмент з ухвали.

Тепер у провадженні суду присяжних перебуватимуть дві справи: щодо Сергія Тамтури та Олександра Маринченка та щодо Зінченка, Аброськіна та Янішевського.

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Провадження щодо Маринченка і Тамтури суд продовжить розглядати. Наступні засідання відбуватимуться об 11:00 щосереди, крім 30 грудня.

За словами судді, наступної середи суд планує допитати свідків захисту обвинувачених, а у разі відсутності такої можливості - розглянути наявні клопотання сторін.

Справа проти екс-"беркутівців": що було раніше

Святошинський райсуд Києва розглядає справу проти екс-«беркутівців» Зінченка, Аброськіна, Маринченка, Тамтури та Янішевського, яких звинувачують у масових розстрілах людей на Майдані 20 лютого 2014 року.

Станом на лютий 2018 року слідством було встановлено 48 фактів вбивств і 80 фактів замахів на вбивства людей у лютому 2014 року в центрі Києва.

28 грудня 2019 року Апеляційний суд Києва відпустив екс-"беркутівців" під особисті зобов'язання. 29 грудня їх передали бойовикам ОРДЛО в рамках обміну утримуваними особами.

У лютому 2020 року Маринченко та Тамтура повернулися в Київ.

20 жовтня Святошинський райсуд Києва відмовився відправити під цілодобовий домашній арешт Тамтуру і Маринченка.

З п'ятьох обвинувачених на засіданні суду були присутні лише Тамтура та Маринченко. Адвокати пояснили, що Аброськін, Зінченко та Янішевський через карантинні обмеження не можуть приїхати з окупованих територій до Києві для участі у судових засіданнях. Суддя Сергій Дячук зазначив, що без участі цих обвинувачених справу не можна розглядати по суті.

В цей же день суд оголосив у розшук Зінченка, Аброськіна і Янишевського.

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Автор: Антоніна Доломанжи