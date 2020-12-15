В урядовому кварталі Києва сьогодні з ранку проходить акція представників малого бізнесу. Рух вулицею Грушевського перекрито.
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Відео з місця подій публікується в Facebook-спільноті #SaveФОП. На них люди з прапорами пікетують Верховну Раду і рухаються колоною урядовим кварталом.
Учасники акції вимагають від Ради розглянути і прийняти запропоновані законопроекти щодо спрощеного оподаткування для ФОПів. Вони також протестують проти можливого локдауну.
Під стінами парламенту чергують силовики.
Протести ФОПів
- Українські підприємці руху #SaveФОП регулярно влаштовують протести, вимагаючи залишити спрощену систему оподаткування без касових апаратів.
- Верховна Рада 1 грудня прийняла закон, що передбачає відстрочку використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року
- Однак протестувальників цей законопроект не задовольнив, вони продовжують протести, вимагаючи більш значних поступок.
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