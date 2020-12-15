Мітинг під Радою 15 грудня / скріншот з відео

В урядовому кварталі Києва сьогодні з ранку проходить акція представників малого бізнесу. Рух вулицею Грушевського перекрито.

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Відео з місця подій публікується в Facebook-спільноті #SaveФОП. На них люди з прапорами пікетують Верховну Раду і рухаються колоною урядовим кварталом.

Учасники акції вимагають від Ради розглянути і прийняти запропоновані законопроекти щодо спрощеного оподаткування для ФОПів. Вони також протестують проти можливого локдауну.

Під стінами парламенту чергують силовики.

Протести ФОПів

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Автор: Дмитро Захаров