Учасники акції вимагають від Ради розглянути і прийняти запропоновані законопроекти щодо спрощеного оподаткування для ФОПів.

В урядовому кварталі Києва сьогодні з ранку проходить акція представників малого бізнесу. Рух вулицею Грушевського перекрито.

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Відео з місця подій публікується в Facebook-спільноті #SaveФОП. На них люди з прапорами пікетують Верховну Раду і рухаються колоною урядовим кварталом.

Учасники акції вимагають від Ради розглянути і прийняти запропоновані законопроекти щодо спрощеного оподаткування для ФОПів. Вони також протестують проти можливого локдауну.

Під стінами парламенту чергують силовики.

Протести ФОПів

Українські підприємці руху #SaveФОП регулярно влаштовують протести, вимагаючи залишити спрощену систему оподаткування без касових апаратів.

Верховна Рада 1 грудня прийняла закон, що передбачає відстрочку використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року

Однак протестувальників цей законопроект не задовольнив, вони продовжують протести, вимагаючи більш значних поступок.

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Автор: Дмитро Захаров