Правоохоронці не знайшли в діях авторів стрічки «ДАУ. Дегенерація» жодних кримінальних правопорушень.

Українські правоохоронці закрили кримінальну справу щодо можливого катування дітей під час зйомок фільму «Дау. Дегенерація» російського режисера Іллі Хржановського.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.

«На підставі зібраних під час досудового розслідування беззаперечних доказів працівники поліції зробили висновок, що в діях осіб, які займалися організацією та проведенням зйомок фільму "ДАУ. Дегенерація" за участю малолітніх дітей у Харкові, відсутні ознаки кримінальних правопорушень», — розповіли правоохоронці.

Читайте такожФільм "Дау. Дегенерація" Іллі Хржановського отримав гран-прі європейського кінофестивалюУ зйомках брали участь вихованці харківського дитячого будинку. Поліцейські допитали директора установи, медсестер, які супроводжували немовлят, інших працівників закладу, а також представників творчої групи, які працювали над створенням фільму.

«Слідчі встановили, що у фільмі "ДАУ. Дегенерація", розповсюдженому у відкритому доступі у всесвітній мережі "Інтернет", не містяться твори, що пропагують культ насильства та жорстокості», — повідомили в поліції.

На підставі ст. 110, п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України правоохоронці закрили кримінальне провадження.

Що відомо про скандал зі зйомками фільму «ДАУ. Дегенерація»

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Автор: Катерина Комолова