Українські правоохоронці закрили кримінальну справу щодо можливого катування дітей під час зйомок фільму «Дау. Дегенерація» російського режисера Іллі Хржановського.
Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.
«На підставі зібраних під час досудового розслідування беззаперечних доказів працівники поліції зробили висновок, що в діях осіб, які займалися організацією та проведенням зйомок фільму "ДАУ. Дегенерація" за участю малолітніх дітей у Харкові, відсутні ознаки кримінальних правопорушень», — розповіли правоохоронці.
Читайте такожФільм "Дау. Дегенерація" Іллі Хржановського отримав гран-прі європейського кінофестивалюУ зйомках брали участь вихованці харківського дитячого будинку. Поліцейські допитали директора установи, медсестер, які супроводжували немовлят, інших працівників закладу, а також представників творчої групи, які працювали над створенням фільму.
«Слідчі встановили, що у фільмі "ДАУ. Дегенерація", розповсюдженому у відкритому доступі у всесвітній мережі "Інтернет", не містяться твори, що пропагують культ насильства та жорстокості», — повідомили в поліції.
На підставі ст. 110, п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України правоохоронці закрили кримінальне провадження.
Що відомо про скандал зі зйомками фільму «ДАУ. Дегенерація»
- У квітні 2020 року в мережі з'явилася інформація щодо участі українських немовлят-сиріт у зйомках фільму «Дау. Дегенерація» — стрічки російського режисера Іллі Хржановського про радянського фізика, нобелівського лауреата Лева Ландау.
- Режисера розкритикували за демонстрацію кадрів з відтворенням дослідів над малюками, а дитячий омбудсмен Микола Кулеба звернувся в поліцію з вимогою розслідувати залучення немовлят до зйомок.
- Прокуратура Харківської області відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію) Кримінального кодексу України.
- У харківському будинку дитини пояснили, що дітей, яких віддали для зйомок, супроводжували медсестри, а лікарі оглядали малюків до і після зйомок.
- Режисер фільму Ілля Хржановський назвав негативну реакцію щодо демонстрації дослідів з використанням справжніх немовлят у стрічці, мракобіссям. За його словами, з усіма дітьми перебували медсестри і нянечки, а йому було важливо показати у фільмі саме малюків з дитячого будинку, від яких відмовилися батьки.
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